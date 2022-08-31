Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Казани из-за разгерметизации

Пассажиров поместили в стерильную зону Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Екатеринбург, в ночь с 30 на 31 августа экстренно сел в Казани из-за разгерметизации

- От диспетчера Международного аэропорта Казань имени Г. Тукая поступило сообщение, что в аэропорт совершил вынужденную посадку самолет Airbus А319 «Уральских авиалиний», совершавший рейс №263 «Домодедово - Екатеринбург», - сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Татарстан.

На борту находились 129 человек (из них 4 ребенка) и пять членов экипажа. Пострадавших нет.

По данным спасателей, пассажиров поместили в стерильную зону, обеспечили едой и водой. Авиакомпания организовала дополнительный борт за пассажирами, который должен прилететь из Екатеринбурга.

Мы запросили комментарий в екатеринбургском аэропорту Кольцово. На момент публикации материала ответ не поступил. До пресс-службы «Уральских авиалиний» оперативно дозвониться не удалось.

Напомним, в ночь на 28 августа в аэропорту «Кольцово» совершил вынужденную посадку самолет компании «Аэрофлот». Лайнер должен был приземлиться в Иркутске, однако одному из пассажиров в салоне стало плохо.