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Общество30 августа 2022 13:09

«Телефон оставил дома»: Родственники мужчины, пропавшего на Вторчермете, раскрыли, что произошло накануне исчезновения

Родственники мужчины, пропавшего на Вторчермете, раскрыли, что произошло накануне исчезновения
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Александр вышел из дома вечером, 26 августа. Фото: соцсети Александра Гриба

Александр вышел из дома вечером, 26 августа. Фото: соцсети Александра Гриба

В Екатеринбурге уже четвертый день продолжаются поиски 31-летнего мужчины. Александр Гриб пропал в районе Вторчермета. Полицейские и волонтеры ищут мужчину с 27 августа. «КП-Екатеринбург» поговорили с двоюродной сестрой Александра о том, что происходило с ним накануне исчезновения.

Как рассказали родственники, Александр Гриб работал менеджером. А жил он в квартире с родителями на улице Военной. Жены и детей у Александра не было.

- Мы не знаем его друзей, а также компании, с которыми он общался. Александр закрытый человек, он ничего не говорил о своей личной жизни и проблемах. Просто говорил, что у него все хорошо. Александр неконфликтный, никогда ни с кем не дрался. Надолго он не пропадал. Обычно всегда возвращался домой, - рассказала родственница пропавшего Ирина Тимошенко.

Александр жил в квартире с родителями. Фото: соцсети Александра Гриба

Александр жил в квартире с родителями. Фото: соцсети Александра Гриба

Правда, близкие не скрывают, что Александр мог выпить лишнего. Поэтому, не исключают, что в день пропажи, 26 августа, он мог уйти к собутыльникам.

- Александр человек запойный, может запросто попасть к выпивающим. Не исключено, что он употребляет наркотики. Вечером, 26 августа, где-то после 19:00 родители Александра сидели на кухне, они готовили соленья на зиму. Александр подошел к маме, и сказал: «Я сейчас выйду на 10 минут и вернусь». Телефон он оставил дома, вышел в легкой одежде. При себе у него была банковская карта. И пропал. Родители его ждали до ночи. Утром стали его искать и обратились в полицию, - продолжает Ирина Тимошенко.

На телефон Александра вечером, 28 августа, стали поступать звонки от неизвестных абонентов. Родители стали им перезванивать, но переговорить с ними не получилось.

- На телефон Александра звонила какая-то женщина. Было слышно, что она в опьяненном состоянии. Затем папа Александра им перезвонил, а трубку взял уже мужчина, который говорил очень заторможено и неразборчиво. Нам уже стали писать в соцсетях очевидцы, что видели Александра в районе улиц Сызранский переулок, Сухоложская, Братская. Мой муж выезжал, но Александра так и не встретил, - рассказала Ирина.

Из особых примет у Александра есть большой шрам на животе в районе селезенки, мелкие татуировки в районе запястий.

- Он тогда работал сварщиком, упал в смотровую яму и пробил селезенку. Тогда Александра спасали в реанимации, он был в коме. Селезенку врачи удалили, - объяснила Ирина Тимошенко.

Ирина отмечает, что Александр всегда за собой следил и не выглядел, как «запойный». У Александра также из особых примет густая светло-рыжая борода и высокий рост – 180 сантиметров. На момент пропажи Александр был в белой футболке, джинсах и серых кроссовках.

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