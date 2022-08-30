«Телефон оставил дома»: Родственники мужчины, пропавшего на Вторчермете, раскрыли, что произошло накануне исчезновения

Александр вышел из дома вечером, 26 августа. Фото: соцсети Александра Гриба

В Екатеринбурге уже четвертый день продолжаются поиски 31-летнего мужчины. Александр Гриб пропал в районе Вторчермета. Полицейские и волонтеры ищут мужчину с 27 августа. «КП-Екатеринбург» поговорили с двоюродной сестрой Александра о том, что происходило с ним накануне исчезновения.

Как рассказали родственники, Александр Гриб работал менеджером. А жил он в квартире с родителями на улице Военной. Жены и детей у Александра не было.

- Мы не знаем его друзей, а также компании, с которыми он общался. Александр закрытый человек, он ничего не говорил о своей личной жизни и проблемах. Просто говорил, что у него все хорошо. Александр неконфликтный, никогда ни с кем не дрался. Надолго он не пропадал. Обычно всегда возвращался домой, - рассказала родственница пропавшего Ирина Тимошенко.

Александр жил в квартире с родителями. Фото: соцсети Александра Гриба

Правда, близкие не скрывают, что Александр мог выпить лишнего. Поэтому, не исключают, что в день пропажи, 26 августа, он мог уйти к собутыльникам.

- Александр человек запойный, может запросто попасть к выпивающим. Не исключено, что он употребляет наркотики. Вечером, 26 августа, где-то после 19:00 родители Александра сидели на кухне, они готовили соленья на зиму. Александр подошел к маме, и сказал: «Я сейчас выйду на 10 минут и вернусь». Телефон он оставил дома, вышел в легкой одежде. При себе у него была банковская карта. И пропал. Родители его ждали до ночи. Утром стали его искать и обратились в полицию, - продолжает Ирина Тимошенко.

На телефон Александра вечером, 28 августа, стали поступать звонки от неизвестных абонентов. Родители стали им перезванивать, но переговорить с ними не получилось.

- На телефон Александра звонила какая-то женщина. Было слышно, что она в опьяненном состоянии. Затем папа Александра им перезвонил, а трубку взял уже мужчина, который говорил очень заторможено и неразборчиво. Нам уже стали писать в соцсетях очевидцы, что видели Александра в районе улиц Сызранский переулок, Сухоложская, Братская. Мой муж выезжал, но Александра так и не встретил, - рассказала Ирина.

Из особых примет у Александра есть большой шрам на животе в районе селезенки, мелкие татуировки в районе запястий.

- Он тогда работал сварщиком, упал в смотровую яму и пробил селезенку. Тогда Александра спасали в реанимации, он был в коме. Селезенку врачи удалили, - объяснила Ирина Тимошенко.

Ирина отмечает, что Александр всегда за собой следил и не выглядел, как «запойный». У Александра также из особых примет густая светло-рыжая борода и высокий рост – 180 сантиметров. На момент пропажи Александр был в белой футболке, джинсах и серых кроссовках.

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