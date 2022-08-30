Последние пять дней Татьяна Долгушина спит на стульях под открытым небом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спать приходится на стульях, еду приносят соседи. Вот уже шестые сутки екатеринбурженка Татьяна Долгушина живет, словно Робинзон посреди каменных джунглей. При 57-летней гражданке СССР* в прямом смысле слова все вещи. 25 августа спецназ ФССП выселил женщину и ее 93-летнюю мать из евродвушки на Московской, 66. Охранники лишь молча посматривают на бездомную, а соседи проходят, опустив глаза.

«Комсомолка» выяснила детали запутанной истории.

НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!

Татьяна купила квартиру на четвертом этаже с черновой отделкой в ипотеку в 2012 году. Спустя шесть лет продала недвижимость подруге Алефтине Иваевой, но сама продолжала там жить. Причины такого решения Долгушина не раскрывает. А Алефтина ввязалась в ипотеку, но так и не выплатила банку более 3,7 миллионов рублей. Именно поэтому летом прошлого года квартиру выставили на торги. За семь миллионов ее приобрел директор ООО «Партнер» Борис Садчиков. Новый собственник еще не был в доме после выселения Долгушиной. Однако женщина не спешит покидать крыльцо многоэтажки и надеется уже в ближайшее время оказаться в просторной студии.

- В 2016 году я закрыла ипотеку, - объясняет Татьяна Долгушина. - Почему меня выселили? Взяли залоговый кредит. На какую сумму я говорить не буду. Воспользуюсь 51 статьей Конституции. Я считаю себя живым человеком, женщиной, Татьяной. Я была рождена по праву рождения с гражданством СССР. Мой план действий озвучивать не буду. Пойду жить к мэру или губернатору. Мои вещи останутся здесь, я вернусь к себе домой! Меня выселили бандиты! Пускай они подтверждают свои полномочия и документы. Есть 25-я статья Конституции. Жилище неприкосновенно! Нарушаются права человека!

На крыльце дома все вещи Татьяны: от сумок до холодильника Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Татьяны, после выселения ее пожилую мать увезли в больницу № 1.

- Они ее утащили! Я даже сначала не знала, куда ее увезли. Потом уже мне пристав сказал, что она в больнице на Декабристов. Мама практически не ходит сама, только с моей помощью на ходунках. Каждый день езжу к ней, чтобы покормить, - добавила Татьяна Долгушина.

ОТ ЖИЛЬЯ И КОМПРОМИССА ОТКАЗАЛАСЬ

В свою очередь Борис Садчиков утверждает, что пытался уладить конфликт с Татьяной еще с осени. Но безрезультатно.

- Прав на проживание в этой квартире у нее практически никаких. Она всего лишь жила там с разрешения подруги. На самом деле мы были удивлены, когда узнали, что там кто-то проживает. Даже представители банка не знали этого. Помимо того, что у нее дочка в Первоуральске живет, мы предлагали ей компромиссы. Но она ни в какую – идет в отказ. Весной я приходил с полицейским, так она нас кипятком облила, - пояснил «КП-Екатеринбург» Борис Садчиков.

Как оказалось, у Татьяны действительно есть дочь в Первоуральске. Она проживает в квартире, зарегистрированной на ее бабушку (мать Татьяны) Клавдию Федоровну.

- До весны 2022 года пенсионерка жила в Первоуральске с внучкой. В марте Долгушина забрала мать и зачем-то перевезла в квартиру на Московской, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Перевозить вещи к дочке Татьяна не планирует Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском управлении ФССП также пришли в недоумение от заявлений Татьяны. Приставы уверяют, что предлагали помочь женщине с перевозкой вещей.

- По решению Верх-Исетского районного суда осуществляется выселение граждан незаконно занимающих жилое помещение, - пояснили в ведомстве. - Находящиеся по данному адресу граждане имущественных прав на квартиру не имеют, зарегистрированы по иному адресу. Судебным приставом-исполнителем должнику неоднократно вручались требования об исполнении решения суда в добровольном порядке. В соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае, если должник в течение установленного срока не освободил жилое помещение, принудительное выселение производится без дополнительного извещения должника.

Соседи приносят Татьяне еду и воду Фото: Алексей БУЛАТОВ

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