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Общество30 августа 2022 12:26

«Пойду жить к мэру или губернатору»: в Екатеринбурге спецназ выселил гражданку СССР*. Теперь она спит на улице

В Екатеринбурге женщина спит под открытым небом после выселения из квартиры
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Последние пять дней Татьяна Долгушина спит на стульях под открытым небом

Последние пять дней Татьяна Долгушина спит на стульях под открытым небом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спать приходится на стульях, еду приносят соседи. Вот уже шестые сутки екатеринбурженка Татьяна Долгушина живет, словно Робинзон посреди каменных джунглей. При 57-летней гражданке СССР* в прямом смысле слова все вещи. 25 августа спецназ ФССП выселил женщину и ее 93-летнюю мать из евродвушки на Московской, 66. Охранники лишь молча посматривают на бездомную, а соседи проходят, опустив глаза.

«Комсомолка» выяснила детали запутанной истории.

НАРУШАЮТСЯ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА!

Татьяна купила квартиру на четвертом этаже с черновой отделкой в ипотеку в 2012 году. Спустя шесть лет продала недвижимость подруге Алефтине Иваевой, но сама продолжала там жить. Причины такого решения Долгушина не раскрывает. А Алефтина ввязалась в ипотеку, но так и не выплатила банку более 3,7 миллионов рублей. Именно поэтому летом прошлого года квартиру выставили на торги. За семь миллионов ее приобрел директор ООО «Партнер» Борис Садчиков. Новый собственник еще не был в доме после выселения Долгушиной. Однако женщина не спешит покидать крыльцо многоэтажки и надеется уже в ближайшее время оказаться в просторной студии.

- В 2016 году я закрыла ипотеку, - объясняет Татьяна Долгушина. - Почему меня выселили? Взяли залоговый кредит. На какую сумму я говорить не буду. Воспользуюсь 51 статьей Конституции. Я считаю себя живым человеком, женщиной, Татьяной. Я была рождена по праву рождения с гражданством СССР. Мой план действий озвучивать не буду. Пойду жить к мэру или губернатору. Мои вещи останутся здесь, я вернусь к себе домой! Меня выселили бандиты! Пускай они подтверждают свои полномочия и документы. Есть 25-я статья Конституции. Жилище неприкосновенно! Нарушаются права человека!

На крыльце дома все вещи Татьяны: от сумок до холодильника

На крыльце дома все вещи Татьяны: от сумок до холодильника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам Татьяны, после выселения ее пожилую мать увезли в больницу № 1.

- Они ее утащили! Я даже сначала не знала, куда ее увезли. Потом уже мне пристав сказал, что она в больнице на Декабристов. Мама практически не ходит сама, только с моей помощью на ходунках. Каждый день езжу к ней, чтобы покормить, - добавила Татьяна Долгушина.

ОТ ЖИЛЬЯ И КОМПРОМИССА ОТКАЗАЛАСЬ

В свою очередь Борис Садчиков утверждает, что пытался уладить конфликт с Татьяной еще с осени. Но безрезультатно.

- Прав на проживание в этой квартире у нее практически никаких. Она всего лишь жила там с разрешения подруги. На самом деле мы были удивлены, когда узнали, что там кто-то проживает. Даже представители банка не знали этого. Помимо того, что у нее дочка в Первоуральске живет, мы предлагали ей компромиссы. Но она ни в какую – идет в отказ. Весной я приходил с полицейским, так она нас кипятком облила, - пояснил «КП-Екатеринбург» Борис Садчиков.

Как оказалось, у Татьяны действительно есть дочь в Первоуральске. Она проживает в квартире, зарегистрированной на ее бабушку (мать Татьяны) Клавдию Федоровну.

- До весны 2022 года пенсионерка жила в Первоуральске с внучкой. В марте Долгушина забрала мать и зачем-то перевезла в квартиру на Московской, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Перевозить вещи к дочке Татьяна не планирует

Перевозить вещи к дочке Татьяна не планирует

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В свердловском управлении ФССП также пришли в недоумение от заявлений Татьяны. Приставы уверяют, что предлагали помочь женщине с перевозкой вещей.

- По решению Верх-Исетского районного суда осуществляется выселение граждан незаконно занимающих жилое помещение, - пояснили в ведомстве. - Находящиеся по данному адресу граждане имущественных прав на квартиру не имеют, зарегистрированы по иному адресу. Судебным приставом-исполнителем должнику неоднократно вручались требования об исполнении решения суда в добровольном порядке. В соответствии со статьей 107 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае, если должник в течение установленного срока не освободил жилое помещение, принудительное выселение производится без дополнительного извещения должника.

Соседи приносят Татьяне еду и воду

Соседи приносят Татьяне еду и воду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

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