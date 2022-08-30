Студенты из Екатеринбурга собрали уникальную лодку, которая подзаряжается от солнечных батарей

Студенты собрали лодку за год. Фото: пресс-служба УрГУПС

Уральские студенты продолжают популяризировать экологичный транспорт. В этом году, двое студентов Уральского государственного университета путей сообщения собрали лодку на электротяге, которая заряжается от солнечных панелей. Разработку команда представила на международных соревнованиях. «КП-Екатеринбург» поговорили с куратором проекта о том, как студенты-инженеры собрали и протестировали лодку, а также выступили на международном конкурсе.

Изначально, это была простая лодка. За ее усовершенствование взялись два студента УрГУПС – первокурсник Сергей Лугов и третьекурсник Максим Фролов. В течение учебного года студенты совершенствовали детали лодки. Команда поработала над тяговой частью так, что судно получило новый мощный винт и литий-ионную батарею.

- Они брали обычную лодку и к ней рассчитывали и разрабатывали крепления для электромотора и солнечных панелей. Также подготавливали документацию на изобретение. Лодка движется за счет того, что солнечные панели принимают энергию, а затем преобразуют ее в электричество. Оно подается в основные батареи, которые питают мотор, - объясняет «КП-Екатеринбург» руководитель центра инноваций и технологий УрГУПС Игорь Шумилов.

Лодка развивает скорость до 9 километров в час. Фото: скриншот

Кроме того, создатели уверяют, что конструкция лодки безопасна в случае, если вода попадет в нее.

- Лодка имеет двойное дно, риск, что вода попадёт на электронику мал. Мотор полностью герметичен и способен выдержать сильный дождь. Лодка имеет общий рубильник который разрывает связь между контроллером и батареей. Перед плаванием пассажиры надевают спасательный жилет, и на руку специальный браслет, за который если сильно потянуть, то лодка обесточивается, - объясняет Игорь Шумилов.

Со своей экологичной разработкой студенты выходили в плавание на Верх-Исетском пруду. Одноместная лодка развивает скорость до 9 километров в час. На следующий год, студенты планируют ее усовершенствовать и уже собрать ее полностью самостоятельно из карбона.

- Это улучшит ее скорость движения по воде. Кстати, мотор лодки работает и без солнечной энергии, пока заряд есть в аккумуляторе. Мы уже приняли участие с нашей разработкой в международном конкурсе «Солнечная регата», который проходил с 27 по 30 августа в Нижнем Новгороде. Везем в Екатеринбург награды, - отметил Игорь Шумилов.

Так, команда студентов с куратором в течение трех дней демонстрировали мощь экологичного агрегата. Кстати, все презентации и инженерно-технические этапы соревнования проходили на английском языке. Правда, в связи со сложившейся ситуацией, присутствовать на конкурсе могли только студенты из России. Сколько стоит разработка уральских студентов - не уточняется, так как проект финансировал университет.

- Это было почти непрерывное мероприятие, мы работали сутками напролет. Представляли жюри лодку, выходили на воду, показывали ее исправность. Защищали документацию по ее конструкции, предоставляли отчеты по производству. Была проделана серьезная работа. Наши студенты выложились на максимум, - подчеркнул Игорь Шумилов.

Жюри присудило изобретению уральских студентов второе место за маневренность, а в общей номинации изобретений они получили почетную бронзу.

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