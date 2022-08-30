1 сентября 2022 года в Екатеринбурге будет по-летнему жарко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала в беседе с «КП-Екатеринбург» о том, какая погода ожидается в День знаний 1 сентября 2022 года в столице Среднего Урала.

Погода на 1 сентября 2022 года в Екатеринбурге

- 1 сентября еще тепло, с утра около 17 градусов, в середине дня 25-27 градусов тепла. Возможен небольшой дождь, но в какое время этот дождик будет, сложно сказать, в какое время - с утра или днем, - рассказывает «КП-Екатеринбург» главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко. – 2 сентября еще тоже будет тепло: +28 … + 29 градусов. К вечеру приблизится атмосферный фронт, возможна гроза с кратковременным дождем, порывистый ветер и уже к вечеру станет прохладнее.

Осадков в августе этого года было очень мало Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что август в этом году в Свердловской области выдался очень жарким – на протяжении большей части месяца столбики термометров днем превышали отметку в +20 градусов, а часто подходят к 30-градусному рубежу.

После 3 сентября 2022 года в Екатеринбурге и Свердловской области станет намного прохладнее: днем на протяжении нескольких дней будет +12 … +14 градусов.

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