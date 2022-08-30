В Каменске-Уральском беременная мать избила дочку на улице

Полицейские уже устанавливают личность матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском жители стали невольными свидетелями изрядно жестокого обращения с детьми. Беременная мать избила маленькую дочку на улице Алюминиевой у продуктового магазина. Видеороликом с инцидентом поделились очевидцы в социальных сетях.

- Около десяти часов вечера. Мать кричала, и избивала ребенка. За ребенка заступились, люди выходящие из магазина, - пишет автор видео в паблике «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка от такого неожиданного поведения матери была сильно испугана и громко закричала. Появившиеся кадры с места событий разгневали пользователей соцсетей. Они отмечают, что вместо видеосъемки очевидцам нужно было вызывать полицию к горе-матери.

- Пусть опеку привлекают, чтобы проверка к ним домой ходила. Вероятнее всего, это не разовый случай, домашнее насилие происходит систематически. Бедный ребёнок, от родной матери такое терпеть, когда она наоборот защищать должна, кто, если не она то? - задается вопросом подписчица сообщества Ксения. - В самом родном человеке ребенок защиты и безопасности не видит.

Однако, полицейские Каменска-Уральского уже зарегистрировали факт жестокого обращения с детьми и начали проверку.

- Появившееся в соцсетях видео зарегистрировано сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела внутренних дел. Полицейские устанавливают личности женщины и несовершеннолетнего с целью принятия необходимых мер реагирования, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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