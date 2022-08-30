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Происшествия30 августа 2022 8:27

В Каменске-Уральском беременная мать избила дочку на улице

За ребенка стали заступаться покупатели, которые вышли из магазина
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Полицейские уже устанавливают личность матери

Полицейские уже устанавливают личность матери

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Уральском жители стали невольными свидетелями изрядно жестокого обращения с детьми. Беременная мать избила маленькую дочку на улице Алюминиевой у продуктового магазина. Видеороликом с инцидентом поделились очевидцы в социальных сетях.

- Около десяти часов вечера. Мать кричала, и избивала ребенка. За ребенка заступились, люди выходящие из магазина, - пишет автор видео в паблике «Признавашки Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка от такого неожиданного поведения матери была сильно испугана и громко закричала. Появившиеся кадры с места событий разгневали пользователей соцсетей. Они отмечают, что вместо видеосъемки очевидцам нужно было вызывать полицию к горе-матери.

- Пусть опеку привлекают, чтобы проверка к ним домой ходила. Вероятнее всего, это не разовый случай, домашнее насилие происходит систематически. Бедный ребёнок, от родной матери такое терпеть, когда она наоборот защищать должна, кто, если не она то? - задается вопросом подписчица сообщества Ксения. - В самом родном человеке ребенок защиты и безопасности не видит.

Однако, полицейские Каменска-Уральского уже зарегистрировали факт жестокого обращения с детьми и начали проверку.

- Появившееся в соцсетях видео зарегистрировано сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних территориального отдела внутренних дел. Полицейские устанавливают личности женщины и несовершеннолетнего с целью принятия необходимых мер реагирования, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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