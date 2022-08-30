Подполковника Игоря Киселева обвиняют в даче взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали замначальника отдела полиции № 6 Игоря Киселева. Накануне Следственный комитет обратился в суд с материалом о выдаче ордера для обысков в его квартире. Подполковнику МВД предъявлено обвинение по части 2 статьи 291 УК «Дача взятки в значительном размере», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

- Материал по обыску в жилище Игоря Владимировича Киселева поступал 29 августа в 15:00. Материала на арест не поступало, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Чкаловского суда.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Получить комментарий в пресс-службе регионального управления ФСБ на момент публикации не удалось. Ранее мы рассказывали о задержании мужчин, которое произошло на улице Мамина-Сибиряка.

Напомним, что в июне Ленинский суд в третий раз огласил приговор по делу сотрудников патрульно-постовой службы из ОП № 5. Андрея Бессарабова, Вячеслава Тропина и Вадима Мустафиена признали виновными по делу об изнасиловании студентки из Казахстана.

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