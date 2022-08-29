Начало осени в Екатеринбурге будет теплым Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в Екатеринбурге в 2022 году начнется с умеренно теплой погоды, проливных дождей не ожидается, потому можно сказать, что жители уральской столицы успеют ухватить кусочек уходящего лета.

1 сентября в День знаний погода в Екатеринбурге будет облачной, но осадков не ожидается. Утром ожидается от +15 до +21 градуса, днем столбики термометров поднимутся до отметки в +27 градусов. Это даже не августовская, а июльская погода! К ночи станет чуть прохладнее, до +15 градусов. Ветер будет южный, 2-3 метра в секунду.

2 сентября, в пятницу, в Екатеринбурге ожидается утром до +24 градусов, днем – до +27 градусов, вечером +20 градусов, то есть жаркая погода в городе сохранит свои позиции. Ветер сменится на западный, и будет дуть со скоростью 2-3 метра в секунду.

3 сентября, в субботу, в уральской столице заметно похолодает. Утром в мегаполисе будет всего +13 градусов, днем станет немного теплее: до +17 градусов. К вечеру снова станет прохладно: +13. Осадкой не ожидается, однако будет облачно, к ночи облака рассеются. Сохранится западный ветер, до 4 метров в секунду.

4 сентября, в воскресенье, в Екатеринбурге сохранится относительно прохладная погода, осадков также не будет. Утром от +8 до +13, днем до +14, к ночи столбики термометров опустятся до +5 градусов. На протяжении суток будет облачно с прояснениями, ветер западный 3 метра в секунду.

5 сентября, в первый полноценный понедельник нового учебного года, в Екатеринбурге утром будет от +6 до +12 градусов, днем всего +13 градусов, к ночи похолодает до +6 градусов. Погода будет облачной, без осадков. Ветер западный, 2-4 метра в секунду.