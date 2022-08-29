Силовики задержали уральца с пистолетом, выдававшего себя за ветерана ФСБ

Задержали лжеветерана на трассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ и ГИБДД задержали уральца с пистолетом, выдававшего себя за ветерана ФСБ. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, 53-летнего жителя Верхней Салды на кроссовере остановили госавтоинспекторы в районе 50 километра трассы Нижний Тагил - Нижняя Салда. Представители МВД начали осматривать салон автомобиля и нашли у мужчины боевой пистолет Макарова с арсеналом патронов девятого калибра и удостоверение ветерана ФСБ.

Фото: предоставлено В.Н. Горелых

- Владелец ответил оперуполномоченным, что, якобы, приобрел «корочку» пять лет назад через всемирную паутину в надежде использовать при посещении аптек и других социальных учреждений для получения скидок. А «ствол» он якобы нашел в лесном массиве, но сдать криминальную находку в райотдел не успел, - рассказал Валерий Горелых.

На лжеветерана завели уголовное дело по статье 222 УК РФ (Незаконный оборот огнестрельного оружия). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде. По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении на лжеветерана дела по части 5 статьи 327 УК РФ. За использование поддельных документов он может отделаться штрафом или исправительными работами, но также может получить и более серьезное наказание - шесть месяцев ареста.