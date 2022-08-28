Екатеринбурженка победила в престижном марафоне в ЮАР, куда ее не хотели допускать из-за российского гражданства

Девушка не растерялась и обратилась в суд Питермарицбурга, чтобы добиться права выйти на старт. Фото: страница Александры Морозовой «Вконтакте»

Спортсменка из Екатеринбурга Александра Морозова победила в старейшем в мире ультрамарафоне The Comrades Marathon, на который ее пытались не допустить. Легкоатлетка прилетела в ЮАР, чтобы принять участие в забеге на 90 километров.

За несколько дней до старта ее заявку аннулировали из-за российского гражданства и спецоперации на Украине. Однако девушка не растерялась и обратилась в суд Питермарицбурга, чтобы добиться права выйти на старт. 27 августа ее заявление было удовлетворено. Об этом пишет издание Eyewitness News.

Спортсменка впервые в своей карьере выиграла The Comrades Marathon. Фото: страница Александры Морозовой «Вконтакте»

Сама Александра в социальных сетях рассказала, что 10 августа организаторы Comrades marathon объявили список участников, куда было внесено и ее имя. Через 10 дней местные СМИ заявили, что допустят русских участников до старта. Спортсменам из России стали приходить подтверждающие письма. Александре при этом 25 числа заявили, что номер она не получит, и пробежать у нее не получится.

- Первая победа есть! Завтра буду бороться за вторую! Суд вынес решение в мою пользу и разрешил стартовать из элитного кластера на Comrades marathon, - написала Александра Морозова на своей странице «ВКонтакте».

И уже сегодня, 28 августа, спортсменка впервые в своей карьере выиграла ультрамарафон в ЮАР. На преодоление дистанции у нее ушло 6 часов, 17 минут и 48 секунд, а ее ближайший преследователь отстал на семь с половиной минут.

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