«Зенит» разгромил «Урал» в Екатеринбурге 0:4

Матч седьмого тура РФПЛ стал вторым для Виктора Гончаренко у руля «шмелей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал» уступил на своем поле «Зениту» со счетом 0:4. Матч седьмого тура РФПЛ стал вторым для Виктора Гончаренко у руля «шмелей» после фиаско в День города с «Пари НН» (0:1).

Уже на второй минуте лидер хозяев Эрик Бикфалви мог отправиться отдыхать. Первый же стык с Венделом обернулся «горчичником». Но Сергей Семак настойчиво требовал показать румыну красную карточку. Удивительно, но в первом тайме действующий чемпион почти не создал моментов у ворот «Урала». Исключением был лишь эпизод на 15-й минуте. Мостовой прострелил на Сергеева в нашу штрафную, но Эмерсон в подкате выбил мяч на угловой.

Вторая сорокапятиминутка началась с тотального превосходства сине-бело-голубых Фото: Алексей БУЛАТОВ

За 10 минут до перерыва «Урал» упустил свой лучший шанс забить гол. Бикфалви классно пробил головой, но Кержаков вытащил мяч с линии ворот.

А вот вторая сорокапятиминутка началась с тотального превосходства сине-бело-голубых. На 50-й минуте Кузяев хлестко пробил прямо в Помазуна, вратарь отбил мяч перед собой. А Малком реализовал добивание.

«Урал» уступил на своем поле «Зениту» со счетом 0:4 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второго гола пришлось ждать лишь три минуты. Сергеев прорвался к штрафной и выкатил мяч Мостовому. Полузащитник спокойно закатил круглого в пустые ворота. А на 60-й минуте Малком показательно переиграл защитника Герасимова и послал мяч в правый угол, оформив дубль. Еще через 10 минут счет стал неприличным. После розыгрыша углового последовала подача в штрафную, где расторопнее всех оказался Родригао. Бразилец выиграл борьбу и послал мяч в сетку.

Примечательно, что в начале встречи мяч в игру ввел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Примечательно, что в начале встречи мяч в игру ввел губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Получил возможность вбросить мяч на матче «Урал» — «Зенит». Сезон для ребят начался не очень удачно. Сегодня надо постараться. Болеем за наших. Только «Урал» — только победа, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

К сожалению, чуда не произошло, для «Урала» это уже шестое поражение в сезоне, в активе «шмелей» всего одна ничья, единственный набранный балл и последнее место в турнирной таблице.