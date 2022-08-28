Под Нижним Тагилом в дом из коллективного сада упал танковый снаряд

Известно, что в момент происшествия в помещении находились несколько человек. Фото: информационное агентство «Между Строк»

Под Нижним Тагилом в дом из коллективного сада № 3 упал танковый снаряд. Известно, что в момент происшествия в помещении находились несколько человек. Инцидент произошел днем 27 августа.

Как пишет информационное агентство «Между Строк», снаряд пробил насквозь крышу и влетел в холодильник. К счастью, в нем не было взрывчатых веществ, и обошлось без серьезных последствий.

Очевидцы рассказывают, что сначала они услышали звук выстрела, а затем был свист с грохотом и металлический скрежет. На место тут же выехали специалисты ГУ МЧС, а также полицейские.

Снаряд пробил насквозь крышу и влетел в холодильник. Фото: информационное агентство «Между Строк»

Выяснилось, что снаряд прилетел со стороны полигона «Салита», который принадлежит местному предприятию «Уралвагонзавод».

- При попадании имитатора снаряда незначительно повреждена кровля садового дома. Пострадавших нет. Создана и работает специальная комиссия, которая установит обстоятельства и причины случившегося. Сейчас «Уралвагонзавод» проводит ремонтные работы по устранению повреждений, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе предприятия.

В полиции от комментариев о случившемся воздержались. Напомним, в поселке Нагорный, что под Верхней Пышмой 27 июня раздался оглушительный грохот, после чего в небо над домами поднялось облако дыма. Как оказалось, на территории поселке произошел взрыв – разорвался боевой снаряд.

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