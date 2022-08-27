Полицейским пришлось выстрелить по ногам пьяному уральцу с ножом, чтобы остановить его

Полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из садовых товариществ Сысерти ночью, 27 августа, пьяный мужчина с топором бросался на соседей и подругу. Очевидцы сообщили о неадекватном местном жителе в дежурную часть.

-Незамедлительно по указанному адресу прибыл наряд патрульно-постовой службы. Заметив полицейских, правонарушитель попытался скрыться в лесном массиве, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. - При попытке его задержания, мужчина развернулся в сторону сотрудников и, держа в руке нож, начал сокращать дистанцию с ними, высказывая при этом угрозы физической расправы.

Полицейские требовали, чтобы мужчина остановился, но он не реагировал на них. Тогда заместитель командира отдельного взвода ППСП произвел предупредительный выстрел в воздух и в сторону пьяного дебошира. Мужчине ранило обе ноги. Прибывшие на место медики скорой оказали раненому первую помощь и отвезли его в больницу.

Как отметил Валерий Горелых, 38-летний уралец, устроивший переполох, неоднократно был судим, в том числе за кражу и убийство.

Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Материалы по факту нападения на сотрудников полиции будут направлены в следственные органы.