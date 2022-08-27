Кирилл Стрежнев проработал 36 лет в Свердловском театре музкомедии Фото: архив театра

В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался после продолжительной болезни режиссер Кирилл Стрежнев. Его спектакли ставили в Санкт-Петербурге, Москве и даже Чикаго. Но большинство постановок были показаны в Екатеринбурге, на сцене Свердловского театра музкомедии, где он проработал 36 лет.

Артистов театра шокировало сообщение о смерти режиссера. Хотя Кирилл Стрежнев долго болел, он работал. «КП-Екатеринбург» удалось поговорить о руководителе театра с одним из его солистов - Леонидом Чугунниковым. Он работает в Свердловской музкомедии с 2005 года и задействован в более 20 спектаклях. Артист рассказал, какого было работать с известным режиссером.

«АРТИСТЫ, КАК КАМНИ БРАСЛЕТА»

- Ничего насчет болезни не могу сказать, он работал до последнего, - делится артист. - Кирилл Савельевич был человеком с большой буквы. И таких толковых режиссеров я в жизни встречал, по пальцам пересчитать, то есть очень мало. Таких, которых понимаешь с полуслова, так как он вместе с тобой «дышит», вместе с тобой все сцены разрабатывает.

Кирилл Стрежнев, по словам Леонида Чугунникова, заряжал своей энергией всю труппу, весь состав, с которым он работал над премьерами. Кроме того, во время репетиций у него всегда был план, который он заранее проработал.

- Было легко. Он уже видел картинку, видел сценографию, пространство сцены и нас на этой сцене. Он знал, кому куда пойти, и уже не надо было что-то придумывать на ходу, - вспоминает артист.

Режиссер каждому давал задачу, но при этом давал возможность артистам дорабатывать роль и импровизировать.

- Каждого артиста он любил по-своему. Он говорил, что для него артисты, как камни браслета и если один камень потеряется, то браслет уже будет некрасивый и потеряет ценность. Он ценил нас и знал, на что каждый артист способен. Он знал нас по психотипу и подгонял под роль. Назначая на роль человека, он точно знал, что тот подойдет под нее. Это дорого стоит, - отмечает Леонид Чугунников.

НОВОМУ АРТИСТУ ДАВАЛ ТРИ ГОДА

Артист также поделился, что когда пришел работать в театр, режиссер пристально следил за ним, но они не общались. Ближе познакомиться им удалось, когда Леонид Чугунников начал появляться на репетициях новых постановок.

- После полугода работы в театре я вводился в первую большую роль в спектакле «Принцесса цирка» и после оркестровой репетиции он подошел и сказал: «Все, Леня, вперед, зеленый свет тебе». Он поверил в меня, хотя говорил, что новому артисту в театре дает три года, чтобы он освоился. Мне он сказал после года работы «Все Леня, ты наш». Я действительно стал их и ни капли об этом не жалею, - рассказывает артист.

КАК АРТИСТ ПОБЕДИЛ ГЛАВНОГО РЕЖИССЕРА

Леонид Чугунников также вспомнил, как ему удалось переубедить Кирилла Стрежнева, когда всем казалось это невозможным. Тогда артисту очень захотелось исполнить роль Павла Пестеля в «Декабристах», но главный режиссер сначала сопротивлялся желанию Леонида.

- Были разногласия у меня с ним. Изначально на эту роль были назначены совсем другие артисты, но они не понравились и их отстранили, сказав, что «ребята немножечко не тянут». Я ему докучал с этим вопросом, чтобы меня взяли на эту роль. Он попробовал и на первой репетиции одобрил меня. После премьеры спектакля он сказал «Леня я тебя не видел в этой роли, но ты меня победил, и я нисколько об этом не жалею». Я всегда его буду помнить. Это один из моих самых любимых режиссеров и руководителей, - поделился воспоминаниями Леонид Чугунников.

Роль Павла Пестеля в спектакле «Декабристы» артист, к слову, играет и сейчас.

Прощание с Кириллом Стрежневым пройдет в Свердловском театре музкомедии в понедельник, 29 августа с 12 до 14 часов.