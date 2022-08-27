Фото: архив Свердловского театра музкомедии

В Екатеринбурге скончался главный режиссер Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев. Ему было 68 лет. Стала известна причина смерти известного режиссера. Как сообщили в театре, он умер после тяжелой продолжительной болезни.

Коллеги Кирилла Стрежнева очень тяжело переживают утрату. Они рассказали, что последнее время у него были проблемы с ногами.

- Кирилла Савельевича видел недавно на премьере спектакля. Печально, что он ушел так рано из жизни. Он очень плохо ходил. Я видел, что он ходил с палочкой. Ему трудно было подниматься, - рассказал «КП-Екатеринбург» режиссер «Коляда-театра» Николай Коляда.

Кирилл Стрежнев был главным режиссером Свердловского театра музкомедии на протяжении 36 лет. В списке постановок Кирилла Стрежнева 104 спектакля, из которых 59 - на сцене Свердловского театра музыкальной комедии, остальные - на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, еще нескольких городов России и Чикаго (США).

У режиссера осталась жена Татьяна и сын Александр.