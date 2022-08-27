Биография режиссера Свердловского театра музкомедии Кирилла Стрежнева

Фото: предоставлено Свердловским театром музкомедии

Кирилл Савельевич Стрежнев 36 лет работал в Свердловском театре музкомедии. В субботу, 27 августа на 69-м году жизни он скончался от продолжительной болезни. Публикуем биографию Кирилла Стрежнева и рассказываем, как жил и где работал режиссер.

ПОМЕНЯЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ НА СВЕРДЛОВСК

Кирилл Стрежнев родился в Санкт-Петербурге в 1954 году. В 1977 он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне – РГИСИ). Дипломный спектакль «Поздняя серенада» ставил под руководством Владимира Курочкина.

После окончания института его пригласили в Свердловский театр музыкальной комедии в качестве режиссера-постановщика. Он приехал и проработал в нем до 1981 года.

В 1981 году он вернулся в Северную столицу. Четыре года он работал в Театре музыкальной комедии Санкт-Петербурга, где осуществил три постановки и ряд постановок в театрах страны.

В 1986 году он снова вернулся в Свердловский театр музкомедии, где ему предложили занять место главного режиссера. Здесь он работал до последнего дня жизни.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ШКОЛА КИРИЛЛА СТРЕЖНЕВА

С 1987 года Кирилл Стрежнев возглавлял кафедру музыкального театра Екатеринбургского государственного театрального института. Десятки его учеников (13 актерских и актерско-режиссерских выпусков) успешно работают на сценах Новоуральска, Иркутска, Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Ростова-на Дону, Краснодара, Оренбурга, Чебоксар, а также в Берлине и Буэнос-Айресе.

ПОСТАНОВКИ КИРИЛЛА СТРЕЖНЕВА

В списке постановок режиссера 104 спектакля, из которых 59 - на сцене Свердловского театра музыкальной комедии, остальные - на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Петрозаводска, Оренбурга, Одессы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Чикаго (США).

Среди наиболее значимых работ последних лет постановки в Свердловском театре музыкальной комедии:

- И. Кальман «Парк советского периода» (2003),

- Е. Кармазин «Ночь открытых дверей» по мотивам Ч. Диккенса (мировая премьера в Екатеринбурге, 2004),

- А. Пантыкин «Храни меня, любимая» (мировая премьера в Екатеринбурге, 2005),

- «www.силиконовая дура.net» (мировая премьера в Екатеринбурге, 2007)

- «Мертвые души» (мировая премьера в Екатеринбурге, 2009)

- Дж. Бок «Скрипач на крыше» (впервые в стране с оригинальным либретто, 2011),

-В. Кобекин «Белая гвардия» (мировая премьера в Екатеринбурге, 2012),

- И. и М. Дунаевские «Весёлые ребята» (новая авторская редакция, 2015),

- Е. Загот «Декабристы» (мировая премьера в Екатеринбурге, 2016),

- А. Журбин «Орфей & Эвридика» (2017),

- Е. Кармазин «Моцарт & Сальери» (мировая премьера в Екатеринбурге)

- прощальная «Маленькая серенада» С. Сондхайма (первая постановка в России).

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ КИРИЛЛА СТРЕЖНЕВА

- Почетное звание «Народный артист России» (2004)

- Золотая медаль им. А.Д. Попова за режиссуру (1989, спектакль «Беспечный гражданин»).

- Премия Губернатора Свердловской области (1998 — оперетта И. Кальмана «Княгиня чардаша»;

- Национальная театральная премия «Золотая Маска» в номинации «Лучший режиссёр в оперетте и мюзикле»

- Многократный Лауреат областного фестиваля-конкурса «Браво!»

- Диплом Всероссийской премии «Хрустальная роза Виктора Розова»

- Лауреат Омского областного фестиваля-конкурса «Лучшая театральная работа» в номинации «Лучший спектакль года»

- Премия Правительства РФ (2013)

- Золотой знак СТД (2013)

- Премия имени Анатолия Маренича (2014)

- Премия «Признание» Библиотечного центра «Екатеринбург» при поддержке Администрации города (2014)

- Почетная грамота Министерства культуры Свердловской области (2014)

- Премия «Легенда» Ассоциации Музыкальных Театров России за особый вклад в развитие музыкальных театров (2018)

СЕМЬЯ

У режиссера есть сын Александр. Жена Кирилла Стрежнева Татьяна работает в Доме актера в Екатеринбурге заместителем председателя отделения по организационно-творческим вопросам. Супруга режиссера после окончания в 1978 году Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского также работала в театрах музыкальной комедии Свердловска и Ленинграда. Она трудилась там артисткой оркестра.