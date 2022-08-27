Народному артисту было 68 лет Фото: архив Свердловского театра музкомедии

В Екатеринбурге 27 августа после тяжелой продолжительной болезни скончался главный режиссер Свердловского театра музкомедии Кирилл Стрежнев. Народному артисту было 68 лет.

- Уход личности такого масштаба - горе. Уход такого таланта – конец прекрасной эпохи. Будем смотреть и пересматривать его спектакли – в каждом частичка мира его удивительного вдохновения. И будем помнить! Всегда, - рассказали в театре музкомедии.

В Свердловск он приехал из Ленинграда в 1986 году, приняв предложение возглавить театр музкомедии. Главным режиссером он работал в нем 36 лет.

Фото: архив Свердловского театра музкомедии

В списке постановок Кирилла Стрежнева 104 спектакля, из которых 59 - на сцене Свердловского театра музыкальной комедии, остальные - на сценах театров Москвы, Санкт-Петербурга, еще нескольких городов России и Чикаго (США).

Из последних наиболее значимых работ режиссера такие постановки в Свердловском театре музкомедии, как А. Пантыкин «Храни меня, любимая» (2005 год), «www.силиконовая дура.net» (2007 год) и «Мертвые души» (2009 год), В. Кобекин «Белая гвардия» (2012 год), И. и М. Дунаевские «Веселые ребята» (2015 год), А. Журбин «Орфей & Эвридика» (2017 год), Е. Кармазин «Моцарт & Сальери» и прощальная «Маленькая серенада» С. Сондхайма (первая постановка в России).

С 1987 года Кирилл Стрежнев возглавлял кафедру музыкального театра Екатеринбургского государственного театрального института. Десятки его учеников (13 актерских и актерско-режиссерских выпусков) успешно работают на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Чебоксар, Красноярска, Ростова-на Дону, других городов России, а также в Берлине и Буэнос-Айресе.

- Трудно переоценить творческие заслуги Кирилла Стрежнева - признание пришло к нему сразу, и за годы в профессии он удостаивался удостаивался престижных профессиональных и государственных премий и наград многократно, - отмечают в театре.

Так, он получал золотую медаль им. А. Попова за режиссуру (1989), Национальную театральную премию «Золотая Маска» (2008, 2011), звание «Народный артист РФ» (2004), Премию Правительства РФ (2013), «Золотой знак СТД РФ» (2013) и премию «Легенда» Ассоциации музыкального театра (2018).

Его режиссерские работы многократно отмечены, в том числе Премией Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» и Премией Губернатора Омской области.