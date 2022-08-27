Мария Погребняк и Ольга Бузова много лет дружат и всегда поддерживают друг друга. Фото: telegram-канал Мария Погребняк

Мария Погребняк обвинила Дмитрия Тарасова в лицемерии и хайпе после его предложения сделать совместный проект с Ольгой Бузовой и полного боли обращения певицы к бывшему мужу. Погребняк уверена, что Тарасов после нескольких лет, проведенных в попытках навредить репутации Бузовой, не просто так предложил ей примирение. Она считает, что футболист хочет заработать на бывшей жене.

Пара рассталась шесть лет назад после четырех лет брака Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ОСКОРБЛЯЛ, СЛИВАЛ ФОТО И ВЫГОНЯЛ НА УЛИЦУ»

Развод известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова был одним из самых скандальных в шоу-бизнесе за последнее десятилетие. Они развелись шесть лет назад после четырех лет брака, но ссоры между ними не утихали все эти годы.

Однако 25 августа известный футболист рискнул предложить экс-жене помириться и принять участие в проекте «Родина – медиа», посвященном спортивным новостным каналам, который он создал вместе с приятелем рэпером T-killah (Александр Тарасов).

- Действительно написал Оле. Прочитала сообщение, но пока не ответила. Поэтому жду обратной связи, - рассказал «КП» Тарасов. - Какая бы Оля ни была, у меня нет никакой злости и агрессии к ней. Я считаю, что мы можем остаться в нормальных отношениях.

Ольга Бузова записала эмоциональное послание бывшему мужу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оскорбленная таким предложением певица записала полное боли обращение к бывшему супругу и опубликовала его в своем telegram-канале.

- Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Ты так открещивался от меня и нашей любви последние 6 лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания: взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь, - говорит певица.

Она также уточнила, что ее бывший муж не может держать на нее зла лишь потому, что это он обижал ее несколько лет после развода.

- Это не я изменяла тебе, не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями, - высказалась о наболевшем певица.

В ответ на эти слова Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah записали Ольге обращение, в котором предложили больше не копаться в грязном белье и вместе заработать денег.

Мария Погребняк считает, что после развода Тарасов на протяжении трех лет пытался разрушить репутацию Ольги Бузовой Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ОЛЯ КОРМИТ ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ»

После опубликованной исповеди Ольги Бузовой за лучшую подругу вступилась жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк. Известная блогер и продюсер обвинила Дмитрия Тарасова в лицемерии.

- Личное - это личное, личное - непубличное! Именно так говорил Дима Тарасов о своей жизни с Олей и именно по этой причине, с его слов, подал на развод. И что, ты, Дим, теперь делаешь? Пишет сообщение Оле, но, даже не дождавшись ответа, сообщает о его содержании СМИ, это же хайп чистой воды, - заявляет Погребняк.

Ольга Бузова и Мария Погребняк дружат ольше 10 лет. Фото: социальные сети Марии Погребняк

Светская львица также напомнила Тарасову о том, как он на протяжении трех лет уничтожал ее репутацию.

- Я была свидетелем отношений ребят и самого первого трека Оли, про который Дима сказал: «Не позорься». Я видела, как переживала развод подруга, это были ее первые серьезные отношения, первый брак, тогда она была готова жертвовать всем ради Димы, а он слил фотки своей жены в интернет!, - негодует Мария Погребняк.

Также по ее словам, футболист вел себя не по-мужски, забрав у Ольги машину и дом, в который она вложила всю душу.

Мария Погребняк уверена, что Дмитрий Тарасов зарабатывает за счет популярности ее подруги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мария Погребняк уверена, что Дмитрий Тарасов не просто так предложил Ольге премирение: он пытается заработать на бывшей жене, как делал это ранее, поднимая темы, связанные с Ольгой Бузовой.

- Все, что сейчас зарабатывает Тарасов на рекламных контрактах – достижение Оли, если бы не она, то откуда бы он взял больше миллиона подписчиков? Диме давно пора сказать спасибо, что Оля кормит всю его большую семью, - говорит известный блогер. - Но я рада, что благодаря наглому предложению Димы о сотрудничестве, вся страна узнает, кто был прав. Конечно, Бузова. Дима предлагает Оле перемирие, несмотря на то, что войну затеял именно он.

По словам Марии Погребняк, Дмитрий Тарасов даже не нашел в себе силы извиниться за все, что совершил, но побежал к Ольге за помощью.

- И даже после того, как Оля тебе ответила, ты не промолчал, а опустился до гнилых шуточек: «Я хотел, чтобы Оля заработала на мне» Хоть себе не ври, опять ведь ты на ней хотел заработать, - заключила лучшая подруга певицы.

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