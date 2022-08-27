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Звезды27 августа 2022 7:26

Погребняк обвинила Тарасова в лицемерии после полного боли обращения Бузовой к бывшему мужу

Светская львица вступилась за оскорбленную лучшую подругу
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Мария Погребняк и Ольга Бузова много лет дружат и всегда поддерживают друг друга. Фото: telegram-канал Мария Погребняк

Мария Погребняк и Ольга Бузова много лет дружат и всегда поддерживают друг друга. Фото: telegram-канал Мария Погребняк

Мария Погребняк обвинила Дмитрия Тарасова в лицемерии и хайпе после его предложения сделать совместный проект с Ольгой Бузовой и полного боли обращения певицы к бывшему мужу. Погребняк уверена, что Тарасов после нескольких лет, проведенных в попытках навредить репутации Бузовой, не просто так предложил ей примирение. Она считает, что футболист хочет заработать на бывшей жене.

Пара рассталась шесть лет назад после четырех лет брака

Пара рассталась шесть лет назад после четырех лет брака

Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ОСКОРБЛЯЛ, СЛИВАЛ ФОТО И ВЫГОНЯЛ НА УЛИЦУ»

Развод известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой и футболиста Дмитрия Тарасова был одним из самых скандальных в шоу-бизнесе за последнее десятилетие. Они развелись шесть лет назад после четырех лет брака, но ссоры между ними не утихали все эти годы.

Однако 25 августа известный футболист рискнул предложить экс-жене помириться и принять участие в проекте «Родина – медиа», посвященном спортивным новостным каналам, который он создал вместе с приятелем рэпером T-killah (Александр Тарасов).

- Действительно написал Оле. Прочитала сообщение, но пока не ответила. Поэтому жду обратной связи, - рассказал «КП» Тарасов. - Какая бы Оля ни была, у меня нет никакой злости и агрессии к ней. Я считаю, что мы можем остаться в нормальных отношениях.

Ольга Бузова записала эмоциональное послание бывшему мужу

Ольга Бузова записала эмоциональное послание бывшему мужу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оскорбленная таким предложением певица записала полное боли обращение к бывшему супругу и опубликовала его в своем telegram-канале.

- Хочу сообщить, что твои проекты мне не нужны. Ты так открещивался от меня и нашей любви последние 6 лет, говоря, что я была ошибкой в твоей жизни. А также напомню, поливал меня грязью с самого начала расставания: взламывал телефоны, публиковал личные фото и видео, оскорблял, платил за публикации, порочащие мою честь, - говорит певица.

Она также уточнила, что ее бывший муж не может держать на нее зла лишь потому, что это он обижал ее несколько лет после развода.

- Это не я изменяла тебе, не я выгоняла тебя из нашей общей квартиры на улицу в тот момент, когда я не могла ходить после сложнейшей операции, после которой мы могли стать родителями, - высказалась о наболевшем певица.

В ответ на эти слова Дмитрий Тарасов и рэпер T-killah записали Ольге обращение, в котором предложили больше не копаться в грязном белье и вместе заработать денег.

Мария Погребняк считает, что после развода Тарасов на протяжении трех лет пытался разрушить репутацию Ольги Бузовой

Мария Погребняк считает, что после развода Тарасов на протяжении трех лет пытался разрушить репутацию Ольги Бузовой

Фото: Борис КУДРЯВОВ

«ОЛЯ КОРМИТ ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ»

После опубликованной исповеди Ольги Бузовой за лучшую подругу вступилась жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк. Известная блогер и продюсер обвинила Дмитрия Тарасова в лицемерии.

- Личное - это личное, личное - непубличное! Именно так говорил Дима Тарасов о своей жизни с Олей и именно по этой причине, с его слов, подал на развод. И что, ты, Дим, теперь делаешь? Пишет сообщение Оле, но, даже не дождавшись ответа, сообщает о его содержании СМИ, это же хайп чистой воды, - заявляет Погребняк.

Ольга Бузова и Мария Погребняк дружат ольше 10 лет. Фото: социальные сети Марии Погребняк

Ольга Бузова и Мария Погребняк дружат ольше 10 лет. Фото: социальные сети Марии Погребняк

Светская львица также напомнила Тарасову о том, как он на протяжении трех лет уничтожал ее репутацию.

- Я была свидетелем отношений ребят и самого первого трека Оли, про который Дима сказал: «Не позорься». Я видела, как переживала развод подруга, это были ее первые серьезные отношения, первый брак, тогда она была готова жертвовать всем ради Димы, а он слил фотки своей жены в интернет!, - негодует Мария Погребняк.

Также по ее словам, футболист вел себя не по-мужски, забрав у Ольги машину и дом, в который она вложила всю душу.

Мария Погребняк уверена, что Дмитрий Тарасов зарабатывает за счет популярности ее подруги

Мария Погребняк уверена, что Дмитрий Тарасов зарабатывает за счет популярности ее подруги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мария Погребняк уверена, что Дмитрий Тарасов не просто так предложил Ольге премирение: он пытается заработать на бывшей жене, как делал это ранее, поднимая темы, связанные с Ольгой Бузовой.

- Все, что сейчас зарабатывает Тарасов на рекламных контрактах – достижение Оли, если бы не она, то откуда бы он взял больше миллиона подписчиков? Диме давно пора сказать спасибо, что Оля кормит всю его большую семью, - говорит известный блогер. - Но я рада, что благодаря наглому предложению Димы о сотрудничестве, вся страна узнает, кто был прав. Конечно, Бузова. Дима предлагает Оле перемирие, несмотря на то, что войну затеял именно он.

По словам Марии Погребняк, Дмитрий Тарасов даже не нашел в себе силы извиниться за все, что совершил, но побежал к Ольге за помощью.

- И даже после того, как Оля тебе ответила, ты не промолчал, а опустился до гнилых шуточек: «Я хотел, чтобы Оля заработала на мне» Хоть себе не ври, опять ведь ты на ней хотел заработать, - заключила лучшая подруга певицы.

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