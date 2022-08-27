Людей эвакуируют из зданий Фото: читатель КП

Массовая волна «минирований» началась в Екатеринбурге утром, 27 августа. К зданиям, куда поступили сообщения о бомбах, съехались спецслужбы. Людей эвакуировали.

- Гостиница «Московская горка» якобы заминирована. Выгнали всех на улицу, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург» Людмила.

Судя по фото, некоторым пришлось в спешке покинуть здание отеля прямо в халате и тапочках.

Также, по словам очевидцев, людей вывели из отеля «Гранд Авеню». Кроме того, подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург» сообщают об эвакуации торгового центра «Космос» и Южного автовокзала.

В полиции пока не комментируют происходящее.

Напомним, в апреле сразу на шесть промышленных предприятий Екатеринбурга поступили электронные письма о «минировании» с одинаковым содержанием. К предприятиям незамедлительно выехали сотрудники полиции и взрывотехники, которые проверили здания заводов, а также прилегающие территории. Взрывных устройств обнаружено не было.