Александр Илич техническим нокаутом победил Александра Шлеменко

Илич победил Шлеменко на 23 секунде боя. Фото: Пресс-служба «Архангел Михаил»

В Екатеринбурге 26 августа проходит турнир смешанных единоборств RCC 12.

Главным боем вечера был поединок - Александр Шлеменко против Александра Илича. Техническим нокаутом на 23 секунде Илич победил Шлеменко.

- Это момент, ради которого я трудился все 13 лет. Мне немного грустно, потому что Шлеменко был моим идолом. Я встретил его в 2014 году и попросил сфотографироваться, - рассказал после боя Александр Илич. - Но, конечно, я счастлив.

Для Илича Шлеменко был идолом. Фото: Пресс-служба «Архангел Михаил»

Для самого Шлеменко проигрыш стал полной неожиданностью.

- Мне грустно, но так бывает. Простите, - сказал Александр Шлеменко.

Кроме того, во время турнира стало известно, что в декабре состоится поединок между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

Добавим, что незадолго до этого Иван Штырков нокаутом победил Насрудина Насрудинова.

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