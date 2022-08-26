Александр Дёмин: «Нужно оставлять деньги в регионе, а не отдавать половину налогов Москве»

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Программа разделена на несколько направлений: политическое устройство, предпринимательство, городская среда, медицина, образование, поддержка молодых специалистов, спорт и досуг, социальная политика.

Среди главных предложений по политическому устройству – ввести инструменты электронной демократии для жителей Свердловской области, оставлять налоговые доходы в регионе и вернуть прямые выборы мэров.

- В федеральный бюджет отправляется около половины всех налогов, собранных в регионе. А дефицит регионального бюджета при этом – 101 млрд рублей. Свердловская область отдаёт центру гораздо больше, чем получает. Нужно дать области самой решать, на что тратить собранные здесь налоги. Мы хотим тратить наши деньги на наши школы, наши предприятия, наших людей, а не отдавать их Москве, – заявил Александр Дёмин.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

С этим согласна и Сардана Авксентьева, заместитель руководителя думской фракции «Новые люди», которая приехала в Екатеринбург поддержать кандидата в губернаторы от партии. Авксентьева высоко оценила его программу:

- Абсолютно все программные предложения Александра Дёмина могут и должны быть реализованы. Это конкретные предложения и опыт многих членов нашей партии, анализ законодательства, который мы провели за год работы в Думе. Александр говорил о региональном бюджете – да, нужно констатировать излишнюю централизацию. И дать больше прав регионам формировать свою как доходную, так и расходную часть, – считает Сардана Авксентьева, заместитель руководителя фракции «Новые люди», зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Большой акцент в программе Дёмина сделан на реформы в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

- Нужно дать предпринимателям возможность развивать экономику региона, а значит – создать условия для такого развития, – отметил Демин. Среди инициатив – отдавать приоритет на госзаказах и тендерах местным производителям из числа МСП и ввести KPI для губернатора по развитию предпринимательства. Отдельный пункт программы – не душить бизнес ковидными ограничениями, которые возможны из-за новой волны коронавируса.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

- Екатеринбург должен стать деловой столицей России. Город благодаря географическому расположению становится новым хабом – он находится ближе к нашим стратегическим восточным партнёрам, с которыми в свете последних событий взаимодействие становится более активным, чем с западными. Также здесь исторически сильный экономический кластер. Логично сделать его неофициальной новой столицей, как Нью-Йорк в США или Гонконг, – говорит Александр Дёмин.

Среди других программных предложений кандидата в губернаторы – дать людям возможность бесплатного лечения в частных клиниках по полису ОМС, ввести единый оклад для медиков и учителей в 75 тысяч рублей, запустить для пенсионеров оздоровительный, образовательный и досуговый проект «Уральское долголетие», ввести льготы на занятия спортом для детей с ОВЗ и из малообеспеченных семей и добиться тишины по ночам для жителей – снизить допустимый порог шума мотоциклов и машин и повысить ответственность нарушителей.

Александр Дёмин как избранный депутат Госдумы от Свердловской области часто встречается с жителями региона. В августе он побывал в почти 20 городах Свердловской области и собрал там запросы от людей. Решение этих вопросов вошло в предвыборную программу.