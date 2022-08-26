На Урале осудят рецидивиста, который надругался над двумя мальчиками, а одного из них заставлял воровать

Как оказалось, все произошло в период с июля по сентябрь прошлого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале будут судить 36-летнего рецидивиста, которого обвиняют ряде преступлении в отношении несовершеннолетних. По версии следствия, он несколько раз надругался над 10-летним мальчиком, а еще одного 13-летнего школьника под угрозой убийством он хотел привлечь к совершению кражи.

Теперь злоумышленнику грозит от 20 лет до пожизненного лишения свободы, как оказалось, все произошло в период с июля по сентябрь прошлого года.

- Обвиняемый совершил ряд преступлений сексуального характера в отношении малолетнего мальчика, 2011 года рождения. Кроме того, в сентябре 2021 года фигурант совершил один эпизод аналогичного преступления в отношении мальчика, 2009 года рождения, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Примечательно, что 13-летний мальчик должен был поджечь баню, чтобы хозяева отвлеклись на тушение пожара, а в это время он сам украл бы из дома ценные вещи.

На поиск преступника полицейские потратили полтора месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мальчик сумел убежать и обратиться за помощью. Проведены необходимые экспертизы, которые показали, что преступник вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Вину задержанный признал частично, - добавили в следственном комитете.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, спецоперация по задержанию ранее неоднократно судимого злоумышленника проводилась на территории Псковской области, куда он скрылся с целью «залечь на дно» под видом разнорабочего.

- Когда его брали, сопротивления он не оказывал. Убежище себе он нашел в одном из учреждений, работая там за еду и жилье, крайне удивившись, что за ним «опера» пришли так быстро, хотя искали его полтора месяца, - добавил полковник Горелых.