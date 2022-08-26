В честь завершения фестиваля организаторы составили интересную программу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фестиваль «Лето на заводе» подходит к концу и в честь этого организаторы приготовили для жителей и гостей города активную программу на эти выходные. Полуразрушенный завод находиться в Сысерти, по адресу улица Быкова 29/4.

Началось прощание с летом уже сегодня. Кстати, многие мероприятия проводят совершенно бесплатно.

26 АВГУСТА

17:00 - «Глубина случайностей» — экскурсионная прогулка от художницы Алены Yudza. Во время экскурсии вы сможете увидеть то, что не видят другие, необычные детали завода, а также переосмыслить увиденное.

Вход: свободный, по регистрации на сайте.

19:00 – Этнический ужин. Пройдет закрытый прием от ресторана «CHOCLO»: колоритная перуанская кухня под звуки этнической музыки в окружении старинных цехов.

Вход: 4500 рублей

27 АВГУСТА

13:00 - лекция «Сердце: взгляд изнутри». Оксана Герцен, кандидат биологических наук и научный сотрудник УрО РАН нескучно расскажет об одном из самых важных органов нашего тела.

Вход: свободный.

13:30 – выступление ученых для детей. Выступят ученые из нескольких областей специально для маленьких зрителей.

Вход: свободный.

13:30 – детские научные мастер-классы от NEWTON-парка

Вход: от 400 рублей.

14:00 — «Как защитить личные данные в интернете» расскажет Евгений Баклушин

Вход: свободный.

15:00 — нетворкинг-квест «СВЯЗИ» от HR-эксперта Екатерины Ворониной.

Вход: свободный.

15:00 — театральный перформанс «УУУ». Изучение уральской угрюмости через танец и поиск внутренней улыбки.

Вход: от 400 до 600 рублей.

15:00 – презентация книги «Путешествия с Алексеем Ивановым» от уральского писателя Алексея Иванова

Вход: свободный.

15:00 – экскурсия по работам арт-резиденции с фронтменом уральской группы Курара и актером Коляда-Театра Олегом Ягодиным.

Вход: 300 рублей (для пенсионеров и детей до 14 лет – 150 рублей).

16:00 – вокальное выступление от Макса Юдина.

Вход: свободный.

16:30 – питчинг «Новое Железо». Инициаторы, предприниматели и те, кто хотят ими стать, презентуют свои старт-ап проекты в сфере креативных индустрий.

Вход: свободный.

17:00 — экскурсия по арт-объектам от команды Фонда Городских Инициатив.

Вход: 300 рублей (для пенсионеров и детей до 14 лет – 150 рублей).

17:00 – Василий Котов и Олег Ягодин (Курара) поставят виниловые пластинки для всех гостей фестиваля.

Вход: свободный.

18:00 – Буто-перформанс «Шаг за Порог». Заключительный показ спектакля на стыке жанров перформанс.

Вход: от 500 до 700 рублей.

19:00 – акустический вокал от Саши Гагарина из группы Сансара.

Вход: от 900 до 1000 рублей

23:00 – астрономическая экскурсия по звездному небу

Вход: 400 рублей (для детей 300 рублей)

28 АВГУСТА

12:00—18:00 — работа карнавальных мастерских. В наших мастерских вы сможете изготовить маски, костюмы, транспаранты, нанести карнавальный грим — все, что быть самыми яркими на нашем шествии!

12:00 – виниловый DJ сет от Ильи Калина

Вход: свободный.

12:30 и 15:30 – Финальные показы спектакля-променада «Горячее сердце».

Вход: 1000 рублей.

13:00 и 15:00 – Ольга Марфицына проведет экскурсию по заводу. Кодовое название: «Старый Сысертский Завод».

Вход: 300 рублей (для пенсионеров и детей до 14 лет – 150 рублей)

14:00—16:00 — Водный Карнавал! Заводской пруд станет сценой для костюмированного променада на сап-серфах и других плавучих штуках.

Вход: свободный по регистрации на сайте.

14:00 — Выступает Екатерининский оркестр. Слушаем классическую музыку в декорациях индустриальных руин: произведения Баха, Грига, Сен-Санса, Пьяццоллы и Бизе.

Вход: свободный.

14:00 – слушаем джаз вместе с KICKIN' JASS ORCHESTRA.

Вход: свободный.

15:00 – играют самые романтичные песни от «внимание брусника!»

Вход: свободный.

16:00 – шоу импровизации «Пара Фраз» в Мартеновском цехе. Комедия создается в режиме реального времени.

Вход: 500 рублей

16:20 - танцевальный перформанс «Камни» о культуре шаманизма, природе и мире на земле. Участники взаимодействуют с живой музыкальной структурой, со зрителями и… со 100 килограммами камней!

Вход: свободный.

17:00 – снова джаз! Уже с Лизой Романовой. Будет очень красиво.

Вход: свободный.

17:00 – уличный театр ВАУ со спектаклем «Как Царь Петр чего-нибудь там». Там будет все: акробатика, ходули, маски, куклы.

Вход: свободный.

17:30 – выступает «Патефон Опера».

Вход: свободный.

18:00 — массовое ХОРОШЕСТВИЕ! Финальный карнавальный променад по историческому центру с девизом «Прощай, Лето! Здравствуй, Завод!»

Вход: свободный.

18:00 — DJ Никита Новиков крутит пластинки для всех желающих послушать крутой музыки.

Вход: свободный.

19:00 – зажигательный концерт от Патрика Кэша.

Вход: свободный.

20:30 – большая вечеринка, завершающая работу фестиваля, вместе с Теснотой.