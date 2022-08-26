Появилось видео, как два жулика украли из магазина памперсы и вынесли палку колбасы в трусах

У молодых людей уже есть административные нарушения. Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге атмосферу стабильности в магазине нарушили двое пареньков. Они сначала вальяжно расхаживали по продуктовому на улице Павла Шаманова. А возле прилавка с колбасой решили пойти по наклонной. Один из них, тот, что покрупнее схватил с полки палки колбасы и начал усиленно запихивать ее в свои шорты. Да так усердно, что рядом стоящая бабушка даже забыла, зачем пришла в магазин.

Следом парнишки, как ни в чем, ни бывало прошли к полке с памперсами. Зачем детские товары понадобились двум здоровым лбам, история умалчивает. После этого хулиганы решили ретироваться с места преступления. Но не тут-то было. Их проделки уже зафиксировала охрана магазина.

Охранники бросились догонять жуликов. И тут один из них, со страху достал шило и начал отбиваться.

- Происшествие можно было бы квалифицировать как кражу или мелкое хищение, но попытку проноса заметил охранник. Он хотел остановить воришек, но напарник достал шило и ударил сотрудника в живот. После этого похитители скрылись, - рассказали в пресс-группа УМВД по Екатеринбургу.

Мастера боевого перышка и его подельника задержали полицейские. Как оказалось, 21-летние любители разживаться награбленным попадали в поле зрения правоохранителей неоднократно.

- Один из них проживает в Екатеринбурге, второй из Первоуральска. Оба фигуранта ранее не судимы, но привлекались к административной ответственности за мелкое хищение и употребление наркотических средств, - добавили в полиции.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Теперь им светит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент воришки находятся под стражей.

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