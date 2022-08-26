Новые люди выступили против ковидных ограничений для уральских рестораторов

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Депутат Госдумы от партии «Новые люди», кандидат в губернаторы Свердловской области Александр Дёмин встретился с Ассоциацией кулинаров и рестораторов региона, и с владельцами екатеринбургских ресторанов. На встрече обсуждались проблемы ресторанного бизнеса в нынешней экономической ситуации. Кроме того, в свете последних заявлений Роспотребнадзора Свердловской области, Александр Дёмин заявил, что выступает против возможного введения новых ковидных запретов для бизнеса.

- Кафе и рестораны и так в прошлом году понесли огромные убытки из-за коронавирусных учреждений. Многие из них так и не возобновили свою работу. Люди потеряли заработок, экономика страны – налоги, а покупатели – возможность выбора тех мест и услуг, которые им нравятся. Убеждён, что абсолютное большинство регионов нашей страны, и в их числе – Свердловская область, совершенно точно ничего не выиграют, вводя новые коронавирусные запреты, – убежден политик.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Напомним, две недели назад Роспотребнадзор заявил о необходимости вернуть масочный режим, ссылаясь на рост заболеваемости коронавирусом. А 25 августа с уточненным комментарием выступило Свердловское отделение ведомства – предлагается вернуть масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественных местах, на транспорте, а также в учебных заведениях и на рабочих местах.

На встрече с рестораторами также обсуждалось, что делать с ужесточением правил маркировки для пищевых продуктов, регулированием нестационарной торговли, сложности с лицензиями для работы фудмаркетов в Екатеринбурге и проблемы трудовых отношений с самозанятыми. Многие из этих вопросов уже на контроле думского комитета по малому и среднему предпринимательству, который возглавляет Александр Дёмин. Сам депутат приводит сообщество рестораторов как пример правильного выстраивания диалога с властью, чтобы добиваться своих целей.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

- Сообщество рестораторов смогло лучше всех консолидироваться, чтобы донести до власти необходимость изменить закон по отнесению к субъектам МСП исходя из численности сотрудников. Они смогли доказать Минфину, что нельзя вычёркивать рестораторов из малого бизнеса исходя из численности больше 250 человек. Там поняли, что это действительно невозможно, и подняли необходимую численность сотрудников для отнесения к среднему бизнесу до 1000, – отметил Дёмин.

Как председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Дёмин направит запросы для поиска решений озвученных свердловскими рестораторами проблем.