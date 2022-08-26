Ранил жену и поджег квартиру: на Урале конфликт между супругами едва не закончился трагедией

Натяжной потолок и кухонная мебель были объяты огнем Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Полевском конфликт между супругами едва не закончился трагедией. Все произошло вечером, 25 августа. На пульт охраны поступило сообщение о том, что в квартире дома на Карла Маркса мужчина нанес своей супруге ножевые ранения и угрожает самоубийством.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии по Свердловской области прапорщик Николай Шнайдер и старшина Сергей Степанов обнаружили на лестничной клетке 27-летнюю женщину с резаными ранами. Пока медики, уже находившиеся рядом с пострадавшей, оказывали ей помощь, она рассказала росгвардейцам что произошло.

- У нее случился конфликт с 32-летним мужем, в результате которого он ножом нанес молодой женщине резаные раны. Пострадавшая сумела выбежать в подъезд, а мужчина заперся в квартире и угрожал покончить с собой. Девушка предоставила сотрудникам ключи от квартиры, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - Открыв дверь, наряд Росгвардии обнаружил сильное задымление, резкий запах гари в коридоре, где на полу лежал молодой человек с резаной раной шеи.

Прапорщик Николай Шнайдер и старшина Сергей Степанов Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Росгвардейцы вытащили мужчину из задымленной квартиры и передали медикам, которые доставили его в больницу. Затем они вызвали пожарных и следственно-оперативную группу.

Пока пожарные ехали на вызов, росгвардейцы обнаружили, что конфорки газовой плиты были открыты, а натяжной потолок и кухонная мебель объяты огнем. Тогда Николай Шнайдер поспешил эвакуировать жильцов дома из подъезда на улицу, а Сергей Степанов перекрыл доступ газа и стал тушить пожар подручными средствами.

Сейчас мужчина, устроивший переполох находится в больнице, его супруге госпитализация не потребовалась. Полиция проводит проверку.