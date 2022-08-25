Может за раз поднять 250 легковушек: в Верхнюю Пышму привезли самый большой грузовик в мире

Колесо ростом со среднего жирафа. Фото: Музейный комплекс УГМК

Машину таких габаритов еще поискать – БелАЗ-75600, который создавался, чтобы возить груз в карьерах, огромен настолько, что весит 240 тонн, а одно его колесо раза в три выше человеческого роста. Глядя на гиганта, даже не сразу и поймешь, а где тут кабина – она теряется на фоне всего остального.

На обычных дорогах такой не встретишь. А побывать на действующем карьере, где работают подобные самосвалы, удается далеко не всем. Но, к счастью, теперь изучить великана вблизи можно в Верхней Пышме. Сюда, в Музейный комплекс УГМК, привезли одну из машин, которая в Кемерово на «Кузбассразрезугле» 11 лет перевозила уголь.

Грузовик собирали с помощью специальных подъемных кранов. Фото: Музейный комплекс УГМК

- За годы работы самосвал преодолел около 620 тысяч километров и перевез более 90 миллионов тонно-километров породы, - рассказывают в Музейном комплексе. - Чтобы доставить в Музей новый экспонат, понадобилось восемь грузовых платформ длиной более 20 метров каждая. Перевозили самосвал в разобранном виде: отдельно колеса, разрезанный на три части кузов, рама, топливные баки, редукторы мотор-колес, шкаф управления.

Двигатель экспонируется отдельно. Фото: Музейный комплекс УГМК

А потом его собирали часть за частью. Понадобилось две недели, несколько подъемных кранов, способных тянуть вес в 70-100 тонн и четыре человека, чтобы все закончить. Берем рулетку и замеряем его вблизи. ТТХ такие: десять метров в ширину, восемь метров в высоту. А в длину рулетки уже не хватило. Но там почти 15 метров, если верить Википедии. В общем, один самых крупных грузовиков, какие есть в мире. Под такой отдельное здание строить впору. Неудивительно, что в музее его выставили на открытую площадку рядом с другими гигантами-экспонатами – самолетами, подводными лодками и поездами.

БелАЗ экспонируют на уличной площадке. Фото: Музейный комплекс УГМК

- Самосвал имеет электромеханическую трансмиссию, - рассказывают в музее. - Это значит, что его огромный 18-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 3,5 тысячи лошадиных сил служит для выработки тока в генераторе, который, в свою очередь, питает два электромотора, вращающие колеса.

Так как работать этой машине больше не надо, ее двигатель разместят в одном из выставочных павильонов, чтобы можно было рассмотреть его внимательно вблизи. Все равно он ему больше не нужен. Нет ни в Верхней Пышме, ни в Екатеринбурге дорог с шириной в 20 метров, а именно столько БелАЗу и нужно.

Колесо размером с обычную легковушку. Руками такое не поменять. Фото: Музейный комплекс УГМК

– В нашей коллекции уже есть БелАЗ-7522, поступивший к нам из Краснотурьинска, шахтный самосвал МоАЗ-75291 из Режа, а теперь к ним добавился и гигант из Кузбасса. Надеемся, в нашем Музее появятся и другие механические «ветераны» горных работ», - говорит Елена Филатова, заместитель директора Музейного комплекса.

Ну и любопытный факт – топлива, которое влезает в бензобак БелАЗа хватило бы легковушке, чтобы 2,5 раза объехать вокруг Земли без дозаправок. Туда вмещается 4360 литров горючего. А кузов грузовика рассчитан на 320 тонн породы. Если переводить в легковушки, то это 250 автомобилей.