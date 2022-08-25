Компания попросила телефон у таксиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге трое молодых людей обманули таксиста и сняли с его карты все заработанные за смену деньги. Александр, так зовут пострадавшего, получил заказ на три адреса в полночь с 16 на 17 августа. С Блюхера, 39 их нужно было отвезти до Восточной, 14, а затем в Березовский на Новую улицу. Пассажирами оказались двое парней в возрасте от 20 до 25 лет, и женщина, которой, по словам водителя, было не меньше 35. Компания вела себя довольно развязно и обращалась с водителем Александром на «ты». Парни начали курить в машине, но водитель им запретил, чем они остались недовольны.

- У них как будто было состояние ломки. Их трясло, были сильно расширены зрачки. Возможно, они что-то употребляли. Оплата заказа у них стояла за наличные деньги. Когда мы приехали на Восточную, то парни сказали, что у них разрядился телефон и показали мне, что он не включается, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Александр. - А им надо было сфотографировать на улице какую-то будку. Они попросили мой, сказали, что мне нечего боятся, поскольку их подруга останется в салоне, как и их телефон, который уже заряжался на моей зарядке. Я сначала не хотел давать, но потом сдался. Они вышли.

По словам водителя, парни отлучились во двор и начали что-то активно искать в траве. «Вероятно, закладки», - подумал Александр.

- Девушка стала со мной заигрывать, флиртовать, говорила, что ее зовут Лена. Я естественно ее попросил вести себя спокойнее. Мне было очень некомфортно. Но она начала буквально домогаться до меня, намекать на секс, - вспоминает Александр.

Украсть они смогли деньги через смс-банк. Фото: скриншот

После этого, парни сели обратно в машину. Сняли с зарядки телефон. Сказали, что на другой адрес им ехать не нужно.

- Они сказали, что ничего не нашли и никуда дальше не поедут. Вернули мне телефон, сказали, что у них наличных нет, и поэтому они мне на карту переведут деньги через SMS. После того они сразу вышли из машины. Когда я посмотрел баланс на карте, там оказался 0, - вздыхает Александр. – Более того, они сразу же побежали в разные стороны. Они похитили все через смс-банк, узнали, сколько у меня денег на счету и перевели все на номер 900.

На карточке у водителя были заработанные деньги со смены - 3 500 рублей. Александр позвонил в банк, но операцию отмены ему не подтвердили. Посоветовали обратиться в полицию. Зато он смог найти номер, на который мошенники отправляли деньги.

- Я звоню на этот номер. Трубку берет девушка, которая говорит, что я подруга Лены и про деньги ничего не знает. Потом она занесла меня в черный список. В полицию я не обращался, потому что расследование будет идти долго. Да и ждать, пока мне вернут деньги тоже гиблое дело. Разъезжать по отделам полиции у меня времени нет, - рассказал таксист.

Помимо работы в такси, Александр зарабатывает на жизнь в автомойке. Судя по приложению, которое показывает, как контакт записан у других людей, номер принадлежит Елене Мельниковой. По тегам у других людей, она записана как мошенница, которая крадет деньги с карт.