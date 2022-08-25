Пассажир иномарки от госпитализации отказался Фото: УГИБДД Свердловской области

На 10 километре трассы «п. Евстюниха - с. Большая Лая» около пяти часов утра, 25 августа, водитель Ford Focus погиб, вылетев из автомобиля через лобовое стекло. По данным ГИБДД, 25-летний мужчина не был пристегнут ремнем безопасности. Кроме того, известно, что он никогда не получал водительских прав.

- Установлено, что мужчина, управляя автомобилем Ford Focus, следуя со стороны пос. Горноуральский в сторону с. Большая Лая не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание автомобиля, - рассказали в отделении по пропаганде УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД Свердловской области

В машине он ехал не один, а с 23-летним другом. Он сидел на переднем сидении и был пристегнут. Молодой человек получил сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. От госпитализации он отказался. Сотрудникам полиции он признался, что перед поездкой они с водителем выпивали.

- Потом гость ушел домой, по пути его догнал водитель на своем автомобиле и предложил довести до дома, - добавили в ГИБДД. - В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.

Фото: УГИБДД Свердловской области

В госавтоинпекции выяснили, что водитель Ford Focus жил в поселке Горноуральский. Он неоднократно был судим. В каком состоянии он был за рулем покажет экспертиза.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой незамедлительно сообщать о всех фактах грубых нарушений ПДД, в том числе о водителях в состоянии опьянения и без прав по телефону 02 или 112.

Фото: УГИБДД Свердловской области

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