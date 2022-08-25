«Это диснеевская история»: На съемки фильма в центре Екатеринбурга приехала пожарная машина

Для самой группы МЧС все происходящее воспринимается как нечто необычное Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 23 августа возле гостиницы «Московская Горка» в Екатеринбурге стоит пожарная машина, а вокруг толпа людей. Очевидцы спрашивают, что здесь происходит, у многих на уме учения или даже настоящий пожар. На самом же деле здесь проходят съемки художественного фильма. В свете ярких ламп снимают последнюю сцену картины о любви, дружбе и сложном выборе «Я с тобой задыхаюсь».

Уральские спасатели оказались в центре событий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Возле входа в гостиницу с 22:00 кипит работа. Массовке наспех объясняют куда встать и когда бежать. В это же время к зданию приезжает пожарная машина. Жители отеля испуганно и удивленно спрашивают: а пройти то можно? Можно, если быстро. Посторонних просят уйти из кадра и не шуметь.

Работы на съемках эпизода хватило всем Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Готовность – 20 секунд. Начали! - то и дело слышен голос режиссера Ивана Пшенина. У него, как и у всей команды, нет ни одной свободной секунды. Актеров нужно правильно расставить, а главное, чтобы все побежали как надо для эффекта толпы, ведь по сюжету гостиница горит.

В свете ярких ламп снимают последнюю сцену картины о любви, дружбе и сложном выборе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это диснеевская история про уральскую принцессу. Тут есть все: злая мачеха, башня, огнедышащий дракон, друг для гэга. Но наша принцесса хочет стать рыцарем. Она медсестра и готовится праздновать девичник в отеле, а все идет не по плану: приезжает друг детства, она узнает о поступлении в Москву, а сестра жениха хочет устроить типичную «розовую» свадьбу, хотя героиня против, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Иван Пшенин, когда нашел свободную минуту.

Снимали на Московской горке под покровом темноты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сделать правильный, но сложный выбор получается только во время пожара. Друга детства пожарные выносят на носилках, тут все по-настоящему: газовые баллоны, экипировка и мигалки. В коротких перерывах между дублями главным героям поправляют грим, укладывают волосы, визажист всегда появляется в нужный момент с кисточкой.

Массовке наспех объясняют куда встать и когда бежать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для самой группы МЧС все происходящее воспринимается как нечто необычное. Водитель пожарной машины наблюдает за суматохой отстраненно, говорит, что он не знает ни о спецэффектах, ни о сюжете: попросили и приехал. Рядом слышны разговоры зевак, которых попросили уйти из кадра. Считают, что в Екатеринбурге с кино зачастили, хотят сделать как в столице.

Съемки в самом разгаре Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сценарий мы делали полтора года, вместе с редакторской командой и режиссерами из других компаний делали очень большую фокус-группу, в итоге нас поддержали USTA, МЧС, «Светоцех». Мы решили, что можем сделать кино сами, без госфинансирования. История о том, как важно прислушиваться к себе, в которой мы еще и популяризируем мысль о том, что профессия, в которой ты спасаешь людей – это круто, - отмечает режиссер.

Это диснеевская история про уральскую принцессу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожарные меняют газовые баллоны, массовку отпускают на короткий перекус, пока центральные актеры готовятся к эмоциональному дублю с объятиями после пожара. Известная уральская блогерша Натали Гурманова тоже нашла время для минутной передышки.

- Это мой первый проект в плане полнометражного художественного кино. Я снималась в документальных картинах, рекламе, музыкальных клипах, в TikTok. Я сейчас в восторге, прям кайфую. Мне очень нравится моя героиня – строгая, серьезная подружка невесты. Держит все под контролем, немножко стерва. Для меня это инди-драма: девушка должна выйти замуж, приходит друг и они снова влюбляются, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Натали Гурманова.

Тут есть все: злая мачеха, башня, огнедышащий дракон, друг для гэга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Съемки продолжатся еще несколько часов. Периодически команда режиссера вызывает новых добровольцев для массовки, пока у сотрудников МЧС есть время подготовится к новому кадру. Увидеть фильм «Я с тобой задыхаюсь» можно будет весной 2023 года. Сначала будет фестивальное продвижение, а затем посмотреть фильм можно будет на онлайн-платформах, а если повезет, то и в прокате.