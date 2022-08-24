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Общество24 августа 2022 13:15

Из Екатеринбурга в Макеевку отправили 2700 школьных наборов к 1 сентября

Общий вес груза - 8 тонн
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Грузовик с гуманитарной помощью должен прибыть в Макеевку до конца недели.

Грузовик с гуманитарной помощью должен прибыть в Макеевку до конца недели.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Из Екатеринбурга в Макеевку, что в ДНР, сегодня отправилась фура. В ее прицепе был гуманитарный груз – помощь, которую собрали уральцы для детей Донбасса в преддверии 1 сентября. Это все, что необходимо школьникам, чтобы осенью вновь вернуться за парты.

- Общий вес гуманитарного груза – 8 тонн, - рассказывает Сергей Павленко, член общественной палаты Свердловской области. – Это 2700 готовых наборов для школьников.

Больше 20 поддонов с коробками загрузили в фуру сотрудники склада.

Больше 20 поддонов с коробками загрузили в фуру сотрудники склада.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Каждый набор это ярко украшенная коробочка, в которой лежат школьные принадлежности. Ручки, карандаши, фломастеры, тетради, пластилин, ластики, точилка, ножницы, краски, альбомы, пеналы, счетные палочки и стакан-непроливайка.

Таких наборов 2700. В каждом из них ручки, фломастеры, пеналы, пластилин и все что нужно школьнику.

Таких наборов 2700. В каждом из них ручки, фломастеры, пеналы, пластилин и все что нужно школьнику.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Также в набор входит спортивный инвентарь для уроков физкультуры. Это баскетбольные и футбольные мячи, сетки, - добавляет Сергей Павленко.

Груз из Екатеринбурга отправили в среду, 24 августа.

Груз из Екатеринбурга отправили в среду, 24 августа.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Гуманитарный груз предназначен для детей от 1 до 11 класса. Его собирали в Едином пункте сбора гуманитарной помощи Свердловской области с конца июля. В полдень грузчики погрузили порядка 20 поддонов с коробками в прицеп фуры. После этого она отправилась в путь. Узнать ее можно по большой надписи «Донбассу от Свердловской области» на одном из боков прицепа.

Помимо школьных наборов на Донбасс отправлены также постельные принадлежности.

Помимо школьных наборов на Донбасс отправлены также постельные принадлежности.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

- До Донбасса 1,5 дня ехать. Плюс пересечение границы, конвой… Думаю, в ближайшие 3-4 дня груз будет на месте, - добавил Сергей Павленко. – Он будет передан администрации Макеевки. После этого она сама распределит груз по школам.

Общий вес гуманитарной помощи - 8 тонн.

Общий вес гуманитарной помощи - 8 тонн.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Добавим, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. В частности Средний Урал уже сейчас помогает городу в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Наши специалисты занимаются ремонтом дорог и подготовкой школ к новому учебному году. Также Свердловская область будет обучать медиков Донбасса.

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