Из Екатеринбурга в Макеевку отправили 2700 школьных наборов к 1 сентября

Грузовик с гуманитарной помощью должен прибыть в Макеевку до конца недели. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Из Екатеринбурга в Макеевку, что в ДНР, сегодня отправилась фура. В ее прицепе был гуманитарный груз – помощь, которую собрали уральцы для детей Донбасса в преддверии 1 сентября. Это все, что необходимо школьникам, чтобы осенью вновь вернуться за парты.

- Общий вес гуманитарного груза – 8 тонн, - рассказывает Сергей Павленко, член общественной палаты Свердловской области. – Это 2700 готовых наборов для школьников.

Больше 20 поддонов с коробками загрузили в фуру сотрудники склада. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Каждый набор это ярко украшенная коробочка, в которой лежат школьные принадлежности. Ручки, карандаши, фломастеры, тетради, пластилин, ластики, точилка, ножницы, краски, альбомы, пеналы, счетные палочки и стакан-непроливайка.

Таких наборов 2700. В каждом из них ручки, фломастеры, пеналы, пластилин и все что нужно школьнику. Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Также в набор входит спортивный инвентарь для уроков физкультуры. Это баскетбольные и футбольные мячи, сетки, - добавляет Сергей Павленко.

Груз из Екатеринбурга отправили в среду, 24 августа. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Гуманитарный груз предназначен для детей от 1 до 11 класса. Его собирали в Едином пункте сбора гуманитарной помощи Свердловской области с конца июля. В полдень грузчики погрузили порядка 20 поддонов с коробками в прицеп фуры. После этого она отправилась в путь. Узнать ее можно по большой надписи «Донбассу от Свердловской области» на одном из боков прицепа.

Помимо школьных наборов на Донбасс отправлены также постельные принадлежности. Фото: Данил СВЕЧКОВ

- До Донбасса 1,5 дня ехать. Плюс пересечение границы, конвой… Думаю, в ближайшие 3-4 дня груз будет на месте, - добавил Сергей Павленко. – Он будет передан администрации Макеевки. После этого она сама распределит груз по школам.

Общий вес гуманитарной помощи - 8 тонн. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Добавим, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. В частности Средний Урал уже сейчас помогает городу в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Наши специалисты занимаются ремонтом дорог и подготовкой школ к новому учебному году. Также Свердловская область будет обучать медиков Донбасса.

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