Рецидивиста, убившего пермскую туристку, приговорили к 23 годам лишения свободы Фото: Данил СВЕЧКОВ

Свердловский областной суд 24 августа 2022 года поставил точку в деле об убийстве туристки из Перми в парке «Оленьи ручьи».

Все случилось в ночь на 30 мая 2021 года, когда 35-летняя жительница Перми Анастасия Пыхтеева в одиночку путешествовала по парку. Ночью, когда она спала в палатке, ее нашли рецидивист Алексей Еремеев и его знакомая Ольга Васева. Оба были пьяны.

Убитую туристку не могли найти несколько дней Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Еремеев и Васева разбудили ее и выманили на открытую местность, - уточняют в пресс-службе областного суда. - Еремеев избил потерпевшую, а затем совершил преступление против ее половой свободы. После этого, желая скрыть ранее совершенные преступления, Еремеев убил туристку ударами ножа.

После этого Еремеев и Васева похитили сим-карту женщину и с ее помощью украли с банковской карты Пыхтеевой больше 23 тысяч рублей.

- Расправившись со своей жертвой, обвиняемый и его сообщница вернулись к туристической палатке и похитили принадлежащее женщине имущество на общую сумму более 200 тысяч рублей, - добавили в СУ СКР по Свердловской области.

Подельницу рецидивиста лишили свободы на 9 лет Фото: Данил СВЕЧКОВ

Особенность ситуации в том, что Еремеев в тот момент уже десять дней, как находился в розыске - он сбежал из-под домашнего ареста, где находился в ожидании суда за покушение на насильственные действия над несовершеннолетним. При этом с его ноги куда то пропал отмечающий браслет.

- Дело рассматривалось коллегией из трех федеральных судей в закрытом режиме, - добавили в Следственном комитете. - С ходатайством об этом в предварительном судебном заседании выступили сами подсудимые, и оно было удовлетворено.

Прежде чем убить, рецедивист и его подельница избили и изнасиловали жительницу Перми Фото: Данил СВЕЧКОВ

На оглашении приговора Васюк была одета в джинсы и футболку. Ее волосы были заплетены в косы. Она сидела спокойно. Рядом с ней на скамье лежала свернутая куртка. Еремеев же почему-то в зале суда перед началом заседания отсутствовал. Его привели позже.

Дело в том, что ему оказывали медицинскую помощь. В здание суда Еремеева привели в окровавленной рубашке и с забинтованной левой рукой. Пока ему озвучивали приговор он не произнес ни слова, только внимательно смотрел по сторонам. В итоге суд назначил ему наказание - 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. А его подельницу лишили свободы на 9 лет в колонии общего режима.

После оглашения приговора обвиняемый прокричал Васевой, чтобы она призналась, как убивала туристку.

- Ольга Александровна, вы почему отвернулись и лицо не показываете? Вы убили эту женщину. Я смотрел в камеры и ни разу не отвернулся. Расскажите, как вы убивали женщину, - прокричал Еремеев.

В полиции «КП-Екатеринбург» прокомментировали информацию о приговоре убийцам пермской туристки. В частности Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области напомнил, как именно был задержан Еремеев.

- Когда сыщики уголовного розыска, проводившие мероприятия по раскрытию этих жестоких преступлений, вычислили обвиняемого в лесу, где он прятался, при нем была огромная немецкая овчарка, - сказал Валерий Горелых. - Вместо того, чтобы добровольно сдаться, он дал собаке команду «фас!», натравив ее на оперуполномоченных. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. После предупредительного залпа в воздух выстрел был произведен по животному. Скрыться обвиняемому не удалось - он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Вел он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы «не при делах», хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине.

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