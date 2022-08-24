Когда второй лучше первого: УБРиР запустил новую креативную рекламную кампанию

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

Современный потребитель окружен огромным количеством информации и рекламы. В этих условиях потенциальному клиенту не всегда понятно, чем одно предложение отличается от другого, в чем уникальность бренда и компании.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

При создании новой рекламной кампании было важно донести ценности и стремление УБРиР стать надежным партнером и помощником в финансовых делах для каждого клиента, чтобы он с уверенностью мог сказать это «Банк моих интересов». Данная идея лежит в основе философии и позиционирования компании. Банк понимает, как важно учитывать интересы клиентов, экономить их время и энергию, расширять возможности людей преуспеть в жизни и изменить ее к лучшему. При этом дружелюбие, умение услышать и поддержать — особенность характера УБРиР. Новая креативная концепция выстраивает связь между позиционированием банка и реальными ситуациями выбора в жизни клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

«Порой первый выбор бывает навязан ситуацией, «по совету», случайным или неосознанным, будь то получение первого образования, покупка первой машины или выбор банка. Зачастую первый раз мы не можем учесть все характеристики, которые потом становятся важными. Иногда следуем поведенческим паттернам: чтобы как у всех, лучше, чем у других, по привычке или потому что надо. Со временем мы точнее понимаем, чего хотим на самом деле, слышим свои истинные потребности и интересы. По мере приобретения опыта мы уже можем сделать свой собственный осознанный выбор. Так и с банком: в какой-то момент, по разным причинам нам становится мало первого банка, который чаще всего не выбирается клиентом самостоятельно, чтобы не зависеть от него мы выбираем второй. И в таком случае второй зачастую оказывается лучше и ближе первого», — прокомментировала директор департамента маркетинга УБРиР Олеся Калмыкова.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

В обратной связи клиенты часто говорят, что выбирают УБРиР осознано, находя в нем дружелюбный, отзывчивый сервис и более выгодные для себя банковские продукты. Это и стало инсайтом для кампании. Благодаря креативной концепции «Ваш второй банк», УБРиР хочет показать настоящим и будущим клиентам, что с банками, как и в жизни — верное решение зачастую принимается не сразу, но всегда можно сделать свой собственный осознанный выбор, основанный на опыте и своих интересах. УБРиР за 32 года научился создавать продукты, которые впечатляют своей полезностью, выгодой и удобством, а потому для клиентов он становится идеальным партнером.

Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

В разработке и создании креативов приняло участие одно из крупнейших в России рекламных агентств — РА «Восход». Рекламная компания стартовала сегодня, 22 августа.

«Обычно все хотят быть первыми. Называться «вторым» у нас не принято, хотя, говоря о выборе второго банка, мы понимаем, что это сильная, честная и достойная позиция, и это подкупает», — подчеркнул креативный директор рекламного агентства «Восход» Антон Рожин.

«Бренд, готовый на такой прямой и открытый диалог с аудиторией, бесспорно, будет вызывать симпатию и лояльность благодаря своему простому человеческому качеству — честности, открытости», — отметил директор центра креатива и дизайна Тимур Салихов.