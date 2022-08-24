«Кто-то модели самолетиков клеит, кто-то в спорт уходит, кто-то жену меняет». Нарколог Антон Поддубный предостерег уральцев от чрезмерной любви к пиву

Антон Поддубный, главный врач Областной наркологической больницы, главный нарколог УрФО. Фото предоставлено пресс-службой ГАУЗ СО «ОНБ»

Как не превратиться в пивного алкоголика и чем опасен синдром зависимости от пива, рассказал главный врач Областной наркологической больницы, к.м.н., главный внештатный специалист-психиатр-нарколог УрФО Антон Поддубный.

– Антон Владимирович, в 2020 году Россия поднялась с 32-го места в мире по потреблению пива на душу населения на 28–е место. Нужно ли бить в набат, если растет потребление пива?

– По международной классификации болезней не бывает алкоголизма пивного, водочного, самогонного и прочего. Бывает синдром зависимости от алкоголя. Пивной алкоголизм – обывательский термин. Алкоголизмом можно считать ежедневное употребление пива до 3-4 бутылок в течение нескольких лет – без выраженного абстинентного синдрома с утра. Такой алкоголизм сопровождается физическими изменениями: «пивное сердце» (кардиомиопатия), жировой гепатоз печени и т.д. Он формируется незаметно и становится образом жизни.

Следующий момент очень важный. С юридической точки зрения, пиво не является алкогольным напитком, который подлежит лицензированию для продажи. Соответственно у продавцов и производителей пива руки более развязаны в плане реализации. Сами видите, какое засилье сейчас пивных магазинов. Например, в Екатеринбурге в одном жилом доме можно увидеть несколько таких магазинов. Коварство в том, что некоторые из них оформляют свою деятельность, как заведения общепита, на которые после 23.00 часов не действует запрет на продажу алкоголя. Они реализуют пиво, не закрывая бутылки крышкой. Считается, что так в кафе можно пить. Поэтому распространенность пива высокая.

Еще один негативный момент. Первая проба алкоголя в 99,99% случаев у несовершеннолетних начинается с пива. Вроде слабоалкогольный напиток, но подросткам не надо много, чтобы уйти в состояние опьянения. И эта эйфория им нравится, они начинают употреблять.

– К каким заболеваниям может привести чрезмерная любовь к пиву?

– Если человек ежедневно употребляет даже одну бутылку пива, можно смело говорить, он зависим. По внешнему виду можно распознать эту зависимость – пивной живот, отечность, пастозность. Больше скажу, любой врач – кардиолог, терапевт, гастроэнтеролог – всегда выявит при минимальном обследовании, что у человека то или иное заболевание связано со злоупотреблением алкоголем, тем же пивом.

Первое место среди причин смертности в России занимают сердечно-сосудистые заболевания. Часто эти заболевания опосредованно связаны с алкоголизацией.

– Как в Областной наркологической больнице лечат от синдрома зависимости от алкоголя?

– Всё зависит от того, на какой стадии развития своего заболевания человек находится, какой социальный статус имеет. Работающие люди, которые критически относятся к своему заболеванию, не могут себе позволить полгода проходить стационарную реабилитацию. Но есть те, кому давно пора разорвать все негативные социальные связи, которые образовались в ходе многолетнего употребления алкоголя. Этим людям показана длительная реабилитация в условиях определенной изоляции, чтобы оборвать старые связи и сформировать новые.

Существуют медикаментозные лекарственные препараты, которые помогают человеку находиться в трезвости. Ведется глубокая психотерапевтическая работа – с психотерапевтом, психологом. Процесс ремиссии длительный.

– Что может стать альтернативой алкоголю?

– То, что доставит удовольствие и положительные эмоции. Если таких моментов не существует, то надо искать. Кто-то модели самолетиков клеит, кто-то в спорт уходит, кто-то жену меняет. Вариантов много, одного рецепта не существует, как и волшебной таблетки.

– Ваш совет, как сохранять трезвость, особенно тем, кто отрицает свою зависимость?

– Есть хорошее выражение: «Все прекращают употреблять алкоголь (наркотики), но кто-то успевает это сделать при жизни». Поэтому надо помнить, что жизнь у нас коротка и надо стремиться, чтобы она была наполнена красками, а не измененным психоактивными веществами сознанием.