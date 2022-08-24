На Серовском тракте погиб водитель Renault, въехавший в автоцистерну

Мужчина за рулем легковушки не обеспечил контроль за дорогой. Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе Екатеринбург-Серов поздним вечером 23 августа Renault Logan въехал в припаркованную автоцистерну. Легковушка съехала с проезжей части. Водитель погиб, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- По предварительной информации, водитель автомашины Renault Logan двигаясь по Серовскому тракту со стороны Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, - говорится в сообщении.

Авария случилась на 14 километре трассы в 22:40. В ДТП погиб 63-летний водитель Renault. Также пострадала 65-летняя пассажирка легковушки. Ее доставили в больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что погибший является жителем Сухого Лога. Его стаж вождения составляет 41 год. Он девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В момент аварии уралец был пристегнут ремнем безопасности.

Автоцистерной управлял 57-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 25 лет. Он ехал из Карпинска в Екатеринбург. Мужчина объяснил инспекторам, что остановился на обочине для отдыха с включенным аварийным сигналом. Через несколько минут, по его словам, он почувствовал удар в заднюю часть машины. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее, около 18:00 23 августа, на уральской трассе под Лесным в столкновении трех машин погиб один человек, еще шестеро получили различные травмы. Предварительно, виновником ДТП назвали 27-летнего владельца машины Hyundai Sonata. Он ехал со стороны Качканара и решил совершить обгон в зоне действия запрещающего знака.