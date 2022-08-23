Собчак заступилась за охранника Ельцин Центра, нарисовавшего глазки на картине за 75 миллионов

Журналистка подчеркнула, что у охранника есть психиатрический диагноз, и он извинился Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналистка Ксения Собчак заступилась за 64-летенго охранника Ельцин Центра Александра Васильева, который пририсовал глазки фигурам на картине ученицы Малевича. Свое мнение она выразил в telegram-канале.

- Он - пожилой инвалид и ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, с диагнозом в сфере психиатрии, в прошлом потерял сына. Признал вину, несколько раз извинился, его штраф в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка, - написала Собчак.

Картина «Три фигуры» Анны Лепорской, о которой идет речь, приехала в Екатеринбург из Третьяковской галереи. Журналистка подчеркнула, что директор галереи Зельфира Трегулова отказывается идти на мировую с пенсионером.

- Давайте поговорим о том, как себя чувствует и как спит ночами Зельфира Трегулова. Она -влиятельная москвичка со связями, - пишет Собчак.

Журналистка заявила, что Трегулова на попытку узнать, почему она «вцепилась зубами в несчастного пенсионера», она ответила: «Не-не, я в командировке, все, спасибо».

Александра Васильева обвиняют в том, что в декабре 2021 года он ручкой пририсовал глаза фигурам на картине, застрахованной на 75 миллионов рублей. Сам охранник рассказал, что дума, будто находится на выставке детских рисунков. По словам пенсионера, некие дети уговорили его добавить глазки на полотно, заявив, что это их картинка.

За Васильева заступались губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений. Но Третьяковская галерея отказалась идти на примирение.