Портфели дорожают, а сарафаны дешевеют: как изменились цены на школьные товары за 5 лет

В среднем школьные портфели сейчас в Екатеринбурге стоят 2330 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чуть больше недели пройдет и дети снова вернутся за парты. Поэтому на подготовку их к новому учебному году у родителей остаются считанные дни. Жалобы на то, что год от года сделать это становится все дороже - чуть ли не традиция.

Но «Комсомольская правда» решила посмотреть, а как действительно изменились цены. Для этого мы изучили данные из Единой межведомственной информационно-статистической системы и сравнили, сколько стоили школьные товары в Екатеринбурге в 2018 и в 2022-м годах.

Простой карандаш теперь в среднем стоит 30 рублей. Набор фломастеров - 220 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕТРАДКИ ДОРОЖЕ НА 3 РУБЛЯ

Возьмем для начала школьный ранец и то, что полагается в него класть, ведь без этого в школу как-то совсем бессмысленно идти. Так вот, сам школьный ранец в июле-августе 2018-го в Екатеринбурге в среднем стоил 1 821 рубль. Но прошло пять лет и средняя цена за него уже иная – 2330 рублей. Получается, что портфели подорожали на 509 рублей, по сотне за год. И как-то уже и не хочется использовать его не по назначению – как в «Ералаше» кататься на нем с ледяной горки во дворе зимой.

Из того, что обычно лежит внутри ранца, тоже почти все подорожало. Шариковая ручка в 2018-м стоила 24 рубля, а теперь вот 32. Простой карандаш, который в статистике обозначен сложным словосочетанием «карандаш чернографитный», стоил 24 рубля, а теперь 30. Набор фломастеров пять лет назад обходился в 167 рублей. Сейчас средняя цена – 220 рублей.

Как изменились цены на школьные товары в Екатеринбурге за пять лет по данным fedstat.ru Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Классическая школьная тетрадь, та, что зеленая в клеточку или в линеечку, подорожала за пять лет на три рубля – стоила 9, а теперь стоит 12.

Альбом для рисования вырос в цене на четыре рубля – с 83 до 87 за пять лет. Учебные пособия и учебники, пожалуй, единственное, что подешевело – стоили 541 рубль, а теперь стоят 530.

Понятно, что подорожание тут вроде небольшое, но ведь и ручки, и карандаши, и тетради приходится покупать в больших количествах, чтобы хватило хотя бы на четверть. Так что тут расходы итоговые могут быть больше, чем планировалось.

Подорожание канцтоваров эксперты связывают с тем, что они завозятся на Урал из-за рубежа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КУРТКИ ПОДЕШЕВЕЛИ ПОЧТИ НА 600 РУБЛЕЙ

Другая важная статья расходов, с которой сталкиваешься, когда готовишь ребенка к новому учебному году, это обувь и одежда. И тут, неожиданно, приятный сюрприз – многое из одежды за пять лет не подорожало, а, напротив, подешевело.

Начнем с девочек. Блузка для них в 2018-м стоила 1195 рублей, а теперь средняя цена уже 857. Разница в 338 рублей! Платье, оно же платье-костюм, оно же сарафан из полушерстяных тканей, стоило 1573 рубля, а теперь 1356. Опять же дешевле на 217 рублей. Юбка из полушерстяных тканей подешевела за пять лет на 201 рубль – с 1143 до 942.

Что же до мальчиков, то тут немного сложнее. Брюки из джинсовой ткани в 2018-м стоили 1157 рублей, а теперь стоят 1541 рубль. То есть они подорожали на 384 рубля. А брюки из полушерстяных тканей подорожали на 218 рублей – с 1509 до 1727. Сорочка для мальчиков, читай рубашка, стоила 707 рублей, а теперь уже 843 – подорожание на 136 рублей.

Ботинки подскочили в цене за пять лет с 2133 рублей до 2895 – стали дороже на 762 рубля. Джемпер стоил 1111 рублей, а теперь уже 1245 – дороже на 134 рубля.

А вот куртка с верхом утепленная подешевела на 584 рубля – с 3693 до 3109. Подешевели и сапоги – с 4010 до 3463. Разница в 547 рублей! Ну и про уроки физкультуры. Спортивный костюм для школьников подорожал за пять лет на 603 рубля. Стоил он в 2018 году в среднем 1400 рублей, а теперь, вот, уже 2003.

За пять лет цены на многие школьные товары поднялись. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ ОДНИ ТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ, А ДРУГИЕ ПОДЕШЕВЕЛИ

Получается, что ранец и все, что в нем дорожает, а одежда, по крайней мере ее часть, дешевеет. С чем же это может быть связано? По мнению экспертов, дело тут в том, что канцтовары и ранцы по большей части у нас завозные.

- Это импорт, который завозится в Россию в основном из Китая, из стран юго-восточной Азии, - прокомментировал Константин Селянин, экономист. - Несмотря на то, что вроде бы курс доллара у нас даже по сравнению с прошлым годом стал ниже и рубль укрепился, все равно очень серьезно поменялась логистика, которая позволяет привезти все это в Россию.

Цены на импортные школьные принадлежности могли вырасти из-за того, что увеличились транспортные расходы и расходы, связанные с обходом санкций.

- Что произошло с детской одеждой сложно сказать, - отмечает Константин Селянин. - Здесь возможно произошли технологические изменения, которые позволили создавать более дешевые материалы. Так в свое время произошло, когда полиэстер заменил шерсть.