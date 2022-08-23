Строительство города идет почти весь день. Фото: предоставил Станислав Шминке

На всемирно известный фестиваль радикального самовыражения Burning Man, который проходит в США, отправилась семья художников - Ирина и Станислав Шминке из Екатеринбурга. Уральцы представят свой проект – DIPTOWN. Этот объект представляет собой большой город, который буквально утопает в песке. О том, как проходит подготовка к масштабному Burning Man и строится затерянный город «КП-Екатеринбург» рассказал художник Станислав Шминке.

СОБРАЛИ МАЛО ДЕНЕГ

Burning Man – не музыкальный фестиваль. Тысячи энтузиастов приезжают в пустыню Блэк-Рок штата Невада, чтобы сотворить причудливые арт-объекты. Художники создают огромные деревянные инсталляции в виде фантастических животных, театров. Вырастает целый бескрайний город, который существует всего лишь восемь дней. Главные фигуры фестиваля – деревянный человек и храм. В конце фестиваля все созданное художниками сжигается.

В 2020 году Ирина и Станислав стали единственными российскими участниками, которые смогли получить грант по программе Black Rock City Honoraria Grants. На него свои заявки отправляли 750 желающих со всего мира. Однако, суммы, которую Ирина и Станислав получили по гранту на поездку в США, не хватило. Да и пандемия нарушила все планы создателей и фестиваль в 2020 году отменили. Но теперь ограничения сняты. Поэтому уральские художники прилетели в США еще в конце июля.

- Собрали денег мы гораздо меньше, чем планировали. Мы не можем раскрыть сумму, которую получили по гранту, - рассказывает Станислав Шминке. – Собрать недостающую сумму помогали и обычные люди. На российских краудфандинговых площадках мы собрали около 100 тысяч рублей. На зарубежной – около 6000 долларов.

Город украсят граффити, которые предлагали другие художники. Фото: предоставил Станислав Шминке

По словам художников из-за закрытых границ возникли сложности с получением визы – ее пришлось делать в Польше. Лететь в Лос-Анджелес пришлось с двумя пересадками. Екатеринбург – Стамбул – Мехико - Лос-Анджелес.

- Перелет до Турции нам с Ириной обошелся в 100 тысяч рублей. Авиабилеты из Турции в Мексику – 1500 долларов (89 610 рублей). Уже из Мексики в Лос-Анджелес мы летели за 700 долларов (41 818 рублей), - перечисляет цены Станислав.

Всего в команде уральских художников – 20 человек. Возводят город DIPTOWN участники целыми днями. А живут они на ранчо около пустыни. Как отмечает художник, погода капризничает и мешает строить роскошный арт-оъект. В облик города включали граффити, плакаты и листовки, которые присылали художникам все желающие. Всего в затерянном городке, который создают художники будет несколько арт-объектов – бар, ломбард, мотель и бордель. А на въезде в DIPTOWN жителей поприветствует рекламный щит.

- На ранчо еще предоставляется площадь под работу и хранение. Цены здесь высокие. Проживание обошлось нам в несколько тысяч долларов. На строительство города мы стараемся тратить весь день. В пустыне почти постоянные ливни, сильный ветер и бывает даже град. Несмотря на это, получилась полная картина настоящего города. Люди привнесли много историй в город, очень приятно, что задумка удалась. Получилось очень интересно, живо, и ярко, - продолжает Станислав.

ОБ ОТНОШЕНИИ К УЧАСТНИКАМ ИЗ РОССИИ

К участникам из России американцы относятся по-разному.

- Отношение к художникам и вообще людям из России от человека к человеку разное. В основном они не смешивают людей из России с политикой и действиями государства. Есть те, кто открыто поддерживает Россию. Но некоторые ведут себя очень негативно или ярко выражают свое недовольство обстановкой. Иногда завышают цены за услуги и товары, когда узнают, что мы русские. В некоторых местах отказывают в обслуживании. Объясняют это тем, что с нашей страной нет договора, - объяснил художник.

В пустыне сильные бури и даже град. Фото: скриншот видео

Кстати, это не первая поездка художников на грандиозный Burning Man. Станислав и Ирина загорелись идеей посетить пустыню еще в далеком 2009 году. А в 2015 впервые исполнили свое желание. Для того чтобы попасть на фестиваль, не обязательно быть крутым художником. Билеты в этом году стоят от 200 до 1400 долларов.

Главное правило для участников фестиваля Burning Man – одеваться в самые нестандартные костюмы и самовыражаться. Когда новички прибывают в город, то они должны искупаться в песке. Здесь все существует и функционирует без денег, а купить можно только лед и кофе. Из-за пандемии Burning Man не проводили два года. Теперь, окунуться в сказочную атмосферу участники могут с 28 августа до 5 сентября.