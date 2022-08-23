Яндекс продает Дзен и Новости и меняет главную страницу на ya.ru

Пользователей сервисов Яндекса ждут изменения. Компания после завершения сделки по продаже Дзена и Новостей переедет на новую главную страницу— ya.ru. Теперь это станет основной точкой доступа к Почте, личному кабинету пользователя Яндекс ID, и другим сервисам.

В компании отметили, что на ya.ru будет доступен универсальный поиск и так называемые поисковые вертикали — чтобы искать, например, картинки или товары. Кроме того, будет доступ к Алисе, через которую можно искать голосом. Посмотреть, как будет выглядеть новая страница, можно здесь.

После завершения сделки, бывшая главная страница Яндекса станет порталом dzen.ru и перейдёт под управление VK. VK также получит права на технологии и товарные знаки.

Сделку планируют закрыть в ближайшие месяцы. Точные сроки пока неизвестны, так как необходимо согласование с Федеральной антимонопольной службой.

Обязывающее соглашение, в рамках которого VK покупает Дзен и Новости, а Яндекс — сервис доставки еды Delivery Club, компании подписали 22 августа.