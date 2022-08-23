. В акции примет участие 131 площадка по всей Свердловской области
Фото: Алексей БУЛАТОВ
27 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Ночь кино» 2022. В эту ночь жители города смогут посмотреть любимые фильмы в кинотеатрах совершенно бесплатно. В акции примет участие 131 площадка по всей Свердловской области. Двенадцать из них находятся в Екатеринбурге.
Фестиваль «Ночь кино» 2022 в Екатеринбурге пройдет в: Доме Кино, Свердловском областном фильмофонде (две площадки), МЕГА Парке (открытая площадка), КДЦ «Дружба», Премьер Зале, Континент Синема, Кинотеатре «Прада», КЗЦ «Стрела».
Всего площадки покажут три фильма:
- спортивную драму «Чемпион мира» (6+) Алексея Сидорова,
- комедию «Пара из будущего» (12+) Алексея Нужного,
- семейную сказочную комедию «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (6+) Дмитрия Дьяченко.
Одна из площадок - Дом кино на перекрестке Малышева - Луначарского
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«Чемпион мира» - фильм про легендарный матч за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который прошел в 1978 году на острове Багио. В фильме снялись известные актеры. Среди них Константин Хабенский, Диана Пожарская и Виктор Добронравов.
«Пара из будущего» - фильм про немолодую пару, живущую вместе 20 лет, которая откровенно достала друг друга. Место событий – киберпанскоская Россия. Пара случайно попадает в прошлое, и герои пытаются отговорить молодых себя от брака. В фильме в главных ролях снимались Сергей Бурунов и Мария Аронова.
«Последний Богатырь: Посланник Тьмы» - третья часть приключенческой комедии о современном московском богатыре в сказочном мире. Богатырь встречается с всякими фантастическими существами, которые помогают ему спастись из сказочного Белогорья. На экране можно увидеть Виктора Хориняк, Милу Сивацкую и Филиппа Киркорова.
ПЛОЩАДКИ
Дом Кино
Адрес: ул. Луначарского, 137
Телефон: +7 (343) 350-06-93
19:00 – «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
21:20 – «Чемпион мира»
0:10 – «Пара из будущего»
«Последний Богатырь: Посланник Тьмы» покажут в рамках Ночи кино. Фото: кадр из фильма
Свердловский областной фильмофонд
Адрес: ул. Блюхера, 4
Телефон: +7 (343) 288-57-67
Зал Фильмофонда:
18:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
20:10 - «Пара из будущего»
22:10 - «Чемпион мира»
КиноШатер (во дворе Фильмофонда):
18:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
20:10 - «Чемпион мира»
22:50 - «Пара из будущего»
КДЦ «Дружба»
Адрес: ул. Академика Бардина, 21Б
Телефон: +7 (343) 240-50-62
20:00 - «Последний богатырь: Посланник Тьмы»
22:00 - «Чемпион мира»
00:00 - «Пара из будущего»
Премьер-зал Парк Хаус
Адрес: ул. Сулимова, 50
Телефон: +7 (343) 236-66-67
20:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
20:00 - «Чемпион мира»
22:40 - «Пара из будущего»
Премьер-зал Гранат
Адрес: ул. Амундсена, 63
Телефон: +7 (343) 236-66-61
20:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
20:00 - «Чемпион мира»
22:40 - «Пара из будущего»
"Чемпион мира" можно будет посмотреть на нескольких площадках. Фото: кадр из фильма
Премьер-зал Омега
Адрес: просп. Космонавтов, 41
Телефон: +7 (343) 236-66-65
20:00 - «Чемпион мира»
22:40 - «Пара из будущего»
Премьер зал Фан Фан
Адрес: ул. Ясная, 2
Телефон: +7 (343) 372-67-26
20:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
20:00 - «Чемпион мира»
22:40 - «Пара из будущего»
Континент Синема
Адрес: Сибирский тракт дублер, 2
Телефон: +7 (343) 311-33-13
20:00 – «Пара из будущего»
22:15 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
0:30 – «Чемпион мира»
Кинотеатр «Прада»
Адрес: ул. Краснолесья, 133
Телефон: +7 (922) 188-88-77
20:00 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
22:15 – «Пара из будущего»
0:30 – «Чемпион мира»
КЗЦ «Стрела»
Адрес: ул. Летчиков, 14
Телефон: +7 (343) 354-12-78
20:00 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»
22:30 - «Чемпион мира»
1:40 – «Пара из будущего»