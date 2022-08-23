. В акции примет участие 131 площадка по всей Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Ночь кино» 2022. В эту ночь жители города смогут посмотреть любимые фильмы в кинотеатрах совершенно бесплатно. В акции примет участие 131 площадка по всей Свердловской области. Двенадцать из них находятся в Екатеринбурге.

Фестиваль «Ночь кино» 2022 в Екатеринбурге пройдет в: Доме Кино, Свердловском областном фильмофонде (две площадки), МЕГА Парке (открытая площадка), КДЦ «Дружба», Премьер Зале, Континент Синема, Кинотеатре «Прада», КЗЦ «Стрела».

Всего площадки покажут три фильма:

- спортивную драму «Чемпион мира» (6+) Алексея Сидорова,

- комедию «Пара из будущего» (12+) Алексея Нужного,

- семейную сказочную комедию «Последний Богатырь: Посланник Тьмы» (6+) Дмитрия Дьяченко.

Одна из площадок - Дом кино на перекрестке Малышева - Луначарского Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Чемпион мира» - фильм про легендарный матч за звание чемпиона мира между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который прошел в 1978 году на острове Багио. В фильме снялись известные актеры. Среди них Константин Хабенский, Диана Пожарская и Виктор Добронравов.

«Пара из будущего» - фильм про немолодую пару, живущую вместе 20 лет, которая откровенно достала друг друга. Место событий – киберпанскоская Россия. Пара случайно попадает в прошлое, и герои пытаются отговорить молодых себя от брака. В фильме в главных ролях снимались Сергей Бурунов и Мария Аронова.

«Последний Богатырь: Посланник Тьмы» - третья часть приключенческой комедии о современном московском богатыре в сказочном мире. Богатырь встречается с всякими фантастическими существами, которые помогают ему спастись из сказочного Белогорья. На экране можно увидеть Виктора Хориняк, Милу Сивацкую и Филиппа Киркорова.

ПЛОЩАДКИ

Дом Кино

Адрес: ул. Луначарского, 137

Телефон: +7 (343) 350-06-93

19:00 – «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

21:20 – «Чемпион мира»

0:10 – «Пара из будущего»

«Последний Богатырь: Посланник Тьмы» покажут в рамках Ночи кино. Фото: кадр из фильма

Свердловский областной фильмофонд

Адрес: ул. Блюхера, 4

Телефон: +7 (343) 288-57-67

Зал Фильмофонда:

18:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

20:10 - «Пара из будущего»

22:10 - «Чемпион мира»

КиноШатер (во дворе Фильмофонда):

18:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

20:10 - «Чемпион мира»

22:50 - «Пара из будущего»

КДЦ «Дружба»

Адрес: ул. Академика Бардина, 21Б

Телефон: +7 (343) 240-50-62

20:00 - «Последний богатырь: Посланник Тьмы»

22:00 - «Чемпион мира»

00:00 - «Пара из будущего»

Премьер-зал Парк Хаус

Адрес: ул. Сулимова, 50

Телефон: +7 (343) 236-66-67

20:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

20:00 - «Чемпион мира»

22:40 - «Пара из будущего»

Премьер-зал Гранат

Адрес: ул. Амундсена, 63

Телефон: +7 (343) 236-66-61

20:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

20:00 - «Чемпион мира»

22:40 - «Пара из будущего»

"Чемпион мира" можно будет посмотреть на нескольких площадках. Фото: кадр из фильма

Премьер-зал Омега

Адрес: просп. Космонавтов, 41

Телефон: +7 (343) 236-66-65

20:00 - «Чемпион мира»

22:40 - «Пара из будущего»

Премьер зал Фан Фан

Адрес: ул. Ясная, 2

Телефон: +7 (343) 372-67-26

20:00 - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

20:00 - «Чемпион мира»

22:40 - «Пара из будущего»

Континент Синема

Адрес: Сибирский тракт дублер, 2

Телефон: +7 (343) 311-33-13

20:00 – «Пара из будущего»

22:15 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

0:30 – «Чемпион мира»

Кинотеатр «Прада»

Адрес: ул. Краснолесья, 133

Телефон: +7 (922) 188-88-77

20:00 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

22:15 – «Пара из будущего»

0:30 – «Чемпион мира»

КЗЦ «Стрела»

Адрес: ул. Летчиков, 14

Телефон: +7 (343) 354-12-78

20:00 – «Последний Богатырь: Посланник Тьмы»

22:30 - «Чемпион мира»

1:40 – «Пара из будущего»