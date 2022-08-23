«Синара-Девелопмент» приняла участие в проекте по созданию самого современного блока КТ уральского пульмоцентра

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Комплекс работ по проектированию, прохождению государственной экспертизы и непосредственно капитальному ремонту блока компьютерной томографии был проведен в 2021-2022 годах при участии компании «Синара-Девелопмент». В ходе реконструкции была демонтирована часть существующих стен и возведены новые. Были выполнены необходимые условия для установки компьютерного томографа, оборудования зоны для пациентов и рабочих мест для медицинского персонала. Также в помещении была сделана рентгенозащита стен и окон. Смонтирована специальная система вентиляции и кондиционирования.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

После проведения всех работ в блоке установили уникальный 64-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф Revolution EVO. Это оборудование нового поколения с широчайшим спектром диагностических возможностей и очень высокой скоростью сканирования в 2-3 секунды. Современный аппарат позволит качественно улучшить диагностику легочных патологий у маленьких свердловчан, что соответствует целям нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Общественное здоровье уральцев», утвержденной губернатором Евгением Куйвашевым.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

«Ежегодно в учреждении проходят консультативный врачебный прием 84 тысячи детей со всей Свердловской области. У нас очень сильная фтизиатрическая служба, мы применяем самые современные методы диагностики заболеваний органов дыхания, их раннего выявления и своевременного лечения. Использование нового оборудования позволит снизить лучевую нагрузку при исследованиях, расширить диагностические возможности при обследовании органов дыхания, в том числе детям 2-4 лет. Во время процедуры отсутствует необходимость задерживать дыхание и сохранять неподвижность, что очень важно при работе с маленькими детьми», – сказала главный врач ГБУЗ СО «Областной клинический медицинский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Ирина Лихачева.

«Президентом Российской Федерации поставлена задача по укреплению первичного звена здравоохранения. А это значит, что мы проводим больше обследований населения, в том числе для выявления заболеваний органов дыхания. Диагностика – это залог раннего выявления заболевания, раннего начала лечения и раннего излечения для того, чтобы можно было не только сохранить жизнь и здоровье людей, но и долгий трудоспособный возраст», – сказала заместитель министра здравоохранения Среднего Урала Екатерина Ютяева.

Фото предоставлено пресс-центром Группы Синара

«Компания «Синара-Девелопмент» на регулярной основе поддерживает областной центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Ранее мы помогали с обновлением автопарка медучреждения, сейчас были рады принять участие в проекте по реконструкции блока КТ. Мы не только получили опыт по созданию специализированных медицинских отделений, мы внесли свой вклад в улучшение условий оказания медпомощи уральцам, а также формирование комфортной для пациентов среды. Совместно с Благотворительным фондом «Синара» был реализован проект по росписи стен в блоке компьютерной томографии. Сотрудники «Синара-Девелопмент», предприятий Группы Синара и ТМК нанесли в холле помещения яркие и интересные рисунки», – отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.