«Нас встретили с негативом»: спортсмены рассказали об отношении на Чемпионате мира по тайскому боксу в Малайзии

В аэропорту чемпионов и их тренера Александра Джинисяна, который был признан лучшим тренером турнира, встретили, как настоящих героев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 22 августа в Екатеринбурге встретили юных чемпионов мира по тайскому боксу среди молодежи и подростков. Соня Чечеткина и Иван Овсепян взяли золото на турнире, который проходил в Малайзии.

В аэропорту чемпионов и их тренера Александра Джинисяна, который был признан лучшим тренером турнира, встретили, как настоящих героев: с плакатами, флагами России и песнями. В Кольцово приехали друзья и близкие, чтобы поздравить ребят с победой на Чемпионате мира.

Перелет у команды занял почти двое суток. Они останавливались в Бангкоке, Бахрейне и Москв Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Перелет у них занял почти двое суток. Они останавливались в Бангкоке, Бахрейне и Москве. Так просто дешевле,- говорит мама Сони Галина Иванова

14-летняя Соня взяла уже второе свое золото, в первый раз она достигла статуса Чемпиона мира в 2021 году. Соне было важно было закрепить свой успех. Дело в том, что в три года врачи поставили девочке задержку развития речи. Спорт не только принес Соне медали, но и позволил отменить сильнодействующие препараты и восстановить здоровье, что куда важнее признания.

Соня Чечеткина и Иван Овсепян взяли золото на турнире, который проходил в Малайзии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале лета мама Сони организовала сбор средств на поездку дочери на Чемпионат мира, требовалось около 300 тысяч рублей. Эту сумму помогли собрать неравнодушные уральцы.

Соня поделилась, что больше всего боялась подвести тренера.

- Я был уверен в ее победе. И это притом, что на Соне лежала большая нагрузка и ответственность, - рассказывает старший тренер сборной России Александр Джинисян. – Мы боялись, что нас засудят из-за того, что мы русские. Нынешняя ситуация, которая происходит в мире, сильно на нас сыграла. Очень многие ребята были озлоблены первые два-три дня, потом уже всех отпустило. Но встретили нас с негативом.

14-летняя Соня взяла уже второе свое золото, в первый раз она достигла статуса Чемпиона мира в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соня и Иван не собираются останавливаться на достигнутом. У них большие планы. Соня планирует продолжать свой путь дальше.

- У нас еще впереди Европа, - улыбается девушка.

В Екатеринбурге встретили юных чемпионов мира по тайскому боксу среди молодежи и подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, турнир в Куала-Лумпуре проходил девять дней. За титул чемпионов боролись спортсмены 129 стран мира. В сборную России вошел 81 тайбоксер в возрасте от 10 до 17 лет из 28 регионов страны. Все они выступали в нейтральном статусе под флагом Международной Федерации ассоциаций муай-тай (тайского бокса). Наши спортсмены заработали 43 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей.