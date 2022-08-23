«Один из бесов!»: Владимир Соловьев потребовал посадить екатеринбургского журналиста за высказывание о смерти Дарьи Дугиной

Владимир Соловьев высказался об уральском журналисте в эфире своей передачи. Фото: t.me/SolovievLive

Телеведущий Владимир Соловьев высказался в эфире своей передачи о журналисте из Екатеринбурга Дмитрии Фоминцеве. Поводом стало высказывание уральца о гибели журналистки Дарьи Дугиной в Москве, которое он опубликовал на своем телеграм-канале (к данному моменту резонансный пост уже удален автором, - Прим. Ред.). Автомобиль с девушкой был взорван в воскресенье, когда она уезжала с музыкально-поэтического фестиваля. Владимир Соловьев крайне эмоционально прокомментировал высказывание Дмитрия Фоминцева.

- [Нехороший человек] из Екатеринбурга, некто Дмитрий Фоминцев или Фоминцов, не знаю как эту [нехорошего человека] зовут, - сказал в эфире Владимир Соловьев. – Сначала он издевался над старушкой с флагом Победы, теперь дошел до худшего. Ему все нравится: «Убийство журналиста, прости господи, философа и прочего Дугиной - хорошо», - пишет Дмитрий Фоминцев. [Нехороший человек] ты Дмитрий.

Сам Дмитрий Фоминцев впоследствии опубликовал видеозапись, в которой извинился из-за своего высказывания и более подробно объяснил свою позицию. Запись ролика Владимир Соловьев запустил в эфире своей передачи.

- Сейчас у нас больше принято воспринимать извинения по видеозаписи, видеосвязи, - сказал на записи Дмитрий Фоминцев. - Хочу сказать следующее, что убийство это всегда плохо. Убийство за идею, за русскую идею это омерзительно. Если это теракт то ему оправдания быть не может это правда. Мой пост был больше в сторону пропагандистов. Это даже не шутка, а неудачное выражение. Правда в том, что смерть Дарьи Дугиной это вообще хороший урок нам - забывшим о том, что патриотизм есть образ жизни, образ мысли и далеко не у всех журналистов есть возможность нанять охрану защитить себя, близких, писать без оглядки. Писать то, что думаешь. Кому-то это не нравится, но раньше это хотя бы оставалось на совести журналиста.

После этого Владимир Соловьев не сдержался и вновь в эфире стал осыпать уральского коллегу бранными словами.

- Да посадите этого [нехорошего человека] уже. Пять лет сволочи. Сидеть должна эта тварь, - закричал Владимир Соловьев. - Дмитрий Фоминцев, Екатеринбург. Один из бесов! Ройзман уже начал защищать его.