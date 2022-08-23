Девушка попросила маму встретить ее, потому что боялась обвиняемых. Фото: клубюность.екатеринбург.рф / Ксения КРИВОЩЕКОВА

В Екатеринбурге передали в суд уголовное дело о нападении мигрантов на известную учительницу Надежду Глазову и ее дочь на остановке «Пехотинцев». Фигурантами являются двое парней из Железнодорожного района 2004 и 2005 годов рождения. Об этом сообщает прокуратура по Свердловской области.

- По версии следствия, 11 февраля 2022 года обвиняемые, грубо нарушая общественный порядок, в салоне рейсового автобуса без повода неоднократно оскорбили ехавшую рядом молодую девушку, при этом один из них ударил ее рукой и ногой по голове и колену, на требования прекратить противоправные действия молодые люди не реагировали, - говорится в сообщении.

Испуганная девушка позвонила маме и попросила ее встретить. Она вышла из автобуса на остановке «Пехотинцев». Вслед за ней проследовали и молодые люди. Они толкнули девушку на землю и поочередно нанесли удары руками по голове, рукам и ногам. Также несовершеннолетние схватили горожанку за туловище и конечности и бросили ее в стену здания. Девушка ударилась о стекло головой и упала.

Один из нападавших сломал женщине лодыжку за два удара. Фото: клубюность.екатеринбург.рф

К дочери на помощь поспешила мама. Она попробовала остановить нападавших. Однако молодые люди нанесли ей в ответ множественные удары кулаками по голове, туловищу, рукам и ногам. Затем один из парней два раза ударил учителя ногой в область голеностопного сустава и сломал ей лодыжку. После этого нападавшие скрылись.

- Они – студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них – ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учет в ПДН, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В Следственном комитете по Свердловской области отметили, что обвиняемый проходят фигурантами и в других делах. По версии следствия, один из них 16 мая 2021 года на улице Пехотинцев, 9 напал на подростка и украл у него из кармана брюк тысячу рублей.

Другой обвиняемый 9 сентября 2021 года вместе с другом, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, у дома по улице Автомагистральная, 3 открыто украл из машины телефон.

Двое несовершеннолетних обвиняются по четырем статьям:

- ч. 2 ст. 213 УК РФ, (хулиганство с применением насилия к гражданам, на ином транспорте общего пользования, группой лиц по предварительному сговору, связанное с сопротивлением лицу, пресекающему нарушение общественного порядка)

- п.п. «б, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, в отношении лица в связи с выполнением им общественного долга, из хулиганских побуждений)

- п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия)

- ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору).