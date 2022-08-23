Наркотики продавали в даркнете Фото: УФСБ по Свердловской области

В деревне Марамзина Свердловской области сотрудники УФСБ обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию в одном из домов. В ней, по данным силовиков, производили синтетические наркотики, которые затем продавали в даркнете. Оперативниками было изъято более 11 килограмм мефедрона, лабораторное оборудование и химические реактивы.

Нарколаборатория находилась в деревенском доме Фото: УФСБ по Свердловской области

- Следственным подразделением УФСБ по факту совершения преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 УК РФ, возбуждено и расследуется уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Силовики выяснили, что к изготовлению запрещенных веществ причастны два жителя Екатеринбурга - 35-летний Алексей Цветков и 31-летний Григорий Вараксин. Где они находятся сейчас неизвестно - от следствия они скрываются.

Подозреваемые скрываются от следствия Фото: УФСБ по Свердловской области

- В настоящее время они объявлены в федеральный розыск, - добавили в УФСБ по Свердловской области. - Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление их местонахождения и задержание.

Оперативниками было изъято более 11 килограмм запрещенного вещества Фото: УФСБ по Свердловской области

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