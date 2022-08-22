Николай Шапкин (справа) выстрелил в Анатолия Шкурова (слева) из охотничьего ружья. Фото: личные страницы героев публикации в социальных сетях

Пока Екатеринбург отмечал День города, в 70 километрах от него разыгрывались нешуточные страсти. Вечером 20 августа в поселке Совхозный в Белоярском районе достиг своего апогея затянувшийся конфликт семьи Шапкиных с соседями по поселку.

Их очередная ссора закончилась тем, что 36-летний Николай Шапкин взял ружье и открыл стрельбу по обидчикам. В результате 40-летний Анатолий Шкуров погиб, 24-летний Егор Кисенко был тяжело ранен в живот, а 28-летний Евгений Симаковский получил множественные ранения дробью. Сразу же после стрельбы Шапкин покончил с собой.

Журналисты «Комсомолки» побывали в Совхозном. Как оказалось, после стрельбы жители поселка разделились на два лагеря.

СКАЗАЛ: ПУСТЬ УМИРАЮТ

Если обе стороны в чем-то и сходятся, то лишь в событиях предшествующих стрельбе. 20 августа супруга Николая Шапкина Татьяна возвращалась домой от сестры. На часах было примерно 23:40. Услышав в гараже рядом с домом голоса знакомых, Татьяна решила заглянуть на местное застолье.

Спустя два дня на месте трагедии устроили масштабную встречу местных жителей и журналистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В гараже, который принадлежал погибшему Анатолию Шкурову, находилось семь человек: сам Анатолий с супругой Ольгой, Егор Фисенко и его подруга Анастасия Шварц, Евгений Симаковский, и семейная пара Александр и Валентина Береза.

Позже сама Татьяна в разговоре с «КП-Екатеринбург» скажет, что она хотела лишь поздороваться с Ольгой Шкуровой. Однако присутствующих в гараже людей ее визит не обрадовал. По словам очевидцев конфликта, Татьяна была выпившей, поэтому ее «вежливо» попросили уйти.

- Я с ней общаться не хочу. Зачем она нам тут? Я сказал ей уйти, - признается чудом оставшийся в живых Евгений Симаковский.

Женщина ушла. А через две минуты в гараж явился Николай. При себе у него было два охотничьих ружья. Одно на плече, другое - в руках.

- Он зашел в гараж, Егор пошел с ним разговаривать. Николай выстрелил ему в живот. Анатолий и Женя попытались угомонить его, вышли на улицу, - рассказывает одна из участниц конфликта Анастасия Шварц. – Мы побежали и закрыли ворота. Потом раздались выстрелы. Шапкин начал стрелять по стенам гаража и дважды ранил Анатолия. Женя побежал и получил выстрел в спину. Николай был в неадекватном состоянии. Мы вызвали полицию, скорую.

Врачи приехали первыми. Николай их не подпускал к раненым. Сказал, пусть умирают. Еще до приезда полиции, Николай ретировался с места преступления. Побежал в сторону школы, которая находится примерно в 30 метрах от гаража. Выстрелил в замок калитки у школьного двора, забежал за угол школы и свел счеты с жизнью.

Ранения на теле Евгения Симаковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий Шкуров позже скончался в больнице от ранения в живот. Егор Фисенко по-прежнему находится в Белоярской больнице. Как только состояние мужчины стабилизируется, его перевезут в ОДКБ № 1 в Екатеринбурге. Евгений Симаквский от госпитализации отказался.

«ДАЙ НАПОСЛЕДОК ПОЦЕЛОВАТЬ ТЕБЯ»

Чтобы выслушать позицию семьи стрелка Николая Шапкина далеко ехать не надо – всего километр по прямой от места стрельбы. Сейчас в Совхозном очень легко понять, кто поддерживает ставшую вдовой Татьяну. А кто ничего хорошего ей не желает.

- Я подошла к ним в гараж, а меня стали материть. Ты – шкура продажная, мы на тебя [помочимся]. А потом [сделаешь минет] нам, - рассказывает свою версию событий Татьяна Шапкина. После смерти мужа она осталась одна с тремя детьми. – У нас с ними давний конфликт. Они меня всегда материли, все колеса мне на автомобиле прокололи, матери моей угрожали. Муж у меня спокойный был, терпел все это.

Жена стрелка Татьяна Шапкина Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А зачем вы пошли в гараж, если у вас были с ними?

- Я хотела поздороваться с женой Анатолия, Ольгой. С ней у меня хорошие отношения. Мы общаемся. Анатолий и Ольга меня никогда не обижали. Я вообще считаю, что Анатолий не хотел пускать их всех к себе в гараж, но был вынужден…

- Что было после того, как вы ушли из гаража?

После того, как они меня обматерили, я пришла в слезах домой. Муж был выпивший. Я ему все рассказала. Он схватил ружья и два магазина и побежал на улицу. Я услышала выстрелы, выглянула в окно. Егор уже лежит. Я побежала к своей родной сестре Анастасии, чтобы она помогла успокоить мужа. Мы вместе прибежали к гаражу. Настя пыталась помочь раненному Анатолию, от ранения у него вывались кишки. А Коля стрелял по гаражу в состоянии аффекта. Затем он крикнул мне: «Дай мне напоследок поцеловать тебя, принеси выпить». Поцеловал меня и ушел. Я только зашла в гараж, а он уже все.

- Все считают, что вы были зачинщицей конфликта. Как вы считаете, кто виноват?

- Евгений Симаков. Он меня оскорблял. Из-за него я пришла домой в слезах. Потом еще Александр Береза мне начал говорить «Обслужи нас за пять рублей». Анатолий погиб не за что.

В полиции уже сообщили, что у стрелка было разрешение на оружие. По словам Татьяны, раньше Николай подрабатывал в аэропорту «Кольцово», отстреливал птиц со взлетной полосы.

«ТЫ – ПРОДАЖНАЯ ШКУРА»

Пострадавшие описывают ситуацию иначе. По их словам жертв могло быть и больше. Сейчас для жителей Совхозного важно доказать следствию, что Татьяна также причастна к стрельбе. Очевидица пальбы Ольга Дегтярева уже готова давать показания против нее.

- После убийства Анатолия можно было обезоружить Николая. Его повалили в кусты и отобрали ружье. Отдали Тане, сказали унести в дом. Она отказалась и начала стрелять по гаражу. Я стала кричать «Ты что делаешь?! У тебя дети?!». А потом Николай пошел на территорию школы. Готова все рассказать в суде, - уверенно заявила Ольга Дегтярева.

Жена Анатолия Шкурова в том самом гараже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если будет доказано, что Татьяна стреляла по гаражу, то ей может грозить срок по статье «Покушение на убийство».

- Ключевой вопрос в том, чтобы установить стреляла ли Татьяна из ружья по гаражу. Если да, то ее нужно привлекать к уголовной ответственности, - пояснил Олег Шестаков, адвокат семьи погибшего Анатолия Шкурова. – Нужно опросить всех свидетелей.

Сама Татьяна говорит, что ей уже поступают угрозы от односельчан.

- Мы тут обсуждали, что с Таней делать. Решили, что нужно посадить ее на пять лет. Либо убить. Мне кажется, если не получится посадить – ее убьют, - пишут жители Совхозного в местных чатах.

В настоящее время следственный комитет возбудил уголовное дело по 105 статье УК РФ «Убийство».

- В качестве одной из версий рассматривается бытовая ссора из-за ранее произошедшего конфликта между супругой владельца ружья и несколькими гражданами. Впоследствии стрелявший мужчина и один из потерпевших скончались в больнице, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Уже после нашего визита в Совхозный стало известно, что Татьяну Шапкину доставили в следственный отдел СК. Пока неизвестно, является ли она подозреваемой или обвиняемой по делу.

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