В выходные борьбу с огнем в лесах Среднего Урала вели около ста человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области вновь горят леса. Не так рьяно, как весной, когда из-за противопожарного режима даже жарить шашлыки на даче запретили, но тоже мало приятного. За выходные, например, на Среднем Урале погасили восемь лесных пожаров.

- Борьбу с огнем в лесах вели около ста человек, среди них – сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов и лесничеств, МЧС России, арендаторы, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. – К тушению было привлечено более 30 единиц специальной техники.

Карта лесных пожаров Среднего Урала на 22 августа 2022 Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Но в понедельник утром в Свердловской области продолжали гореть еще, как минимум пять лесов. Пламя разгулялось в чащах у Березовского, Сосьвы и Екатеринбурга. Также пламя разгулялось в Кушвинском и Новолялинском лесничествах.

- Все они локализованы и не распространяются, - уточняют в правительстве региона. – Причиной возгораний является неосторожное обращение с огнем местных жителей и туристов.

В Авиалесохране уточняют, что под столицей Урала огонь прошел площадь в четыре гектара, под Березовском пламя захватило семь гектар леса. Оставшиеся три пожара в сумме распространились на площадь в 51 гектар.