Приходим в форму с заботой о себе

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Похудеть не для того чтобы быть, как с обложки журнала, а для хорошего самочувствия: меньше уставать, реже болеть и больше успевать.

Движение в радость

Добавьте 30 минут физической нагрузки в день, и вы очень скоро почувствуете результат. Это может быть пробежка вечером, прогулка в парке, игра в футбол с детьми. Любые движения станут опорой для укрепления мышц. А если вы добавите две полноценные тренировки в неделю, то не только потеряете в сантиметрах, но и укрепите работу сердца и лёгких. Поход в бассейн или занятие йогой помогут справиться со стрессом.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Вкусная еда

Начните готовить себе вкусные завтраки, ведь утром мы получаем основной заряд энергии на весь день. Приятно знать, из каких продуктов приготовлено блюдо и из чего состоят соусы и заправки. Не мучайте себя диетическими рецептами, а лучше сделайте витаминный салат, отварите яйцо и приготовьте сэндвич с красной рыбой или индейкой. Любителям сладкого понравится творог с порцией орехов, ягод или варенья. Да, и выпейте кофе! А вот на ужин лучше отказаться от углеводов и кофе, но и голодать не стоит. Например, небольшая порция запеченных овощей с тофу даст нужную энергию организму до утра.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Много отдыха

Обязательно выделяйте в своем расписании время на отдых. Составьте список занятий, которые вас успокаивают и приносят удовольствие. Например, чтение, рисование, общение с друзьями. Вечером ложитесь спать так, чтобы сон продлился восемь или девять часов. Постарайтесь ограничить телефон хотя бы по часу утром и вечером.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Правильные гаджеты

Прийти в хорошую форму можно быстрее, если окружить себя правильными гаджетами. Будут очень кстати пульсометр, а также умные весы. Например, весы Polaris PWS 1886 IQ Home помогут следить не только за весом, но и за общим состоянием организма. Они получают данные по 6 параметрам: вес, процентное содержание костной, мышечной, жировой массы, доля воды и расчёт индекса массы тела BMI (ИМТ). Гаджет фиксирует изменения по всем характеристикам, которые будут всегда под рукой в смартфоне. Умные весы синхронизируются со смартфоном по Bluetooth и сохраняют все данные в приложении Polaris IQ Home.