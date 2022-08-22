В ближайшие дни горожан ждет 30-градусная жара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 22 августа 2022 года жители Екатеринбурга заметили над городом смог. Также читатели пожаловались «КП-Екатеринбург» на запах гари в воздухе. Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, почему появилась дымка и когда она рассеется.

- У нас стоит антициклон. Действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных веществ из-за ослабления ветра, из-за устойчивого состояния атмосферы. Поэтом отчасти это скопление загрязняющих выбросов, - рассказала синоптик «КП-Екатеринбург».

Шепоренко отметила, что также дымка над столицей Урала могла образоваться из-за пожаров, которые действуют в районе города. Она добавила, что рассевание смога – это длительный процесс. По словам синоптика, антициклон будет стоять до пятницы, 26 августа. Все это время будут сохраняться неблагоприятные условия для рассевания загрязняющих веществ.

При этом в ближайшие дни в Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара. 23 и 24 августа воздух днем прогреется до +28...+30 градусов. Ветер будет неустойчивым и слабым. В четверг, 25 августа, потеплеет до +29…+31 градуса. Ветер будет западный 3-8 метров в секунду.

Ранее, 4 августа, жители Екатеринбурга также пожаловались на смог. Запах гари утром почувствовали жители нескольких районов города, в том числе Пионерского, ЖБИ, Уралмаша и Сортировки. Горожане предположили, что дело в пожарах. Однако в МЧС эту информацию опровергли.