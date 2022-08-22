Карта имени Липницкой: в партии «Новые люди» предложили дать льготы на занятия спортом детям из малообеспеченных семей

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Александр Демин, депутат Госдумы от Новых людей и зарегистрированный кандидат в губернаторы Свердловской области обсудил на днях с ведущими спортсменами, тренерами и руководителями спортивных школ Свердловской области сложности и перспективы развития детского и юношеского спорта в регионе и в России в целом. Депутат предложил ввести новые льготы на занятия спортом для детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития.

- Предлагаю по аналогии с Пушкинской картой предусмотреть льготу для занятий спортом для детей до 18 лет, – заявил Александр Дёмин. – Это поможет решить проблему неравномерной финансовой доступности спортивных секций для различных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

По мнению депутата, такой проект особенно важен для детей из малых городов, родители которых не так много зарабатывают:

- В Свердловской области родились больше 60 олимпийских чемпионов. Многие из них – не в Екатеринбурге, а в малых городах. У нас было бы ещё больше чемпионов, если бы в каждом маленьком городе, у каждой семьи была возможность отдать ребёнка в спортивную секцию. Но часто у родителей на это просто нет денег. Я был две недели назад в Богдановиче. На одной из встреч женщина рассказала, что при зарплате 13 тысяч отдаёт 8 тысяч за коммуналку. В таких условиях отдать ребенка в спорт нет возможности, – подчеркнул политик.

Амир Хамитов, зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту, депутат фракции «Новые люди», присутствовавший на встрече, поддержал инициативу Дёмина, отметив, что в комитете по спорту проработают вопрос выделения бюджетных средств и критериев, по которым будут выбирать спортивные организации для участия в проекте.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

- На площадке нашего комитета обязательно проработаем возможность реализации указанной инициативы. Создание аналога Пушкинской карты для спорта потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. Будем добиваться оценки и согласования выделения дополнительных бюджетных средств на это от всех профильных ведомств, включая Минспорт и Минфин, – заверил Амир Хамитов.

Александр Дёмин предложил начать проект со Свердловской области и назвать здесь карту именем Юлии Липницкой, олимпийской чемпионки родом из Екатеринбурга.

- Было бы хорошим поводом прославить олимпийских чемпионов, которые родились и выросли в том или ином регионе. Можно называть такие карты именем известных спортсменов. Например, в Свердловской области это может быть Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Екатеринбурга. Но это вопрос обсуждения и выбора жителей самого региона.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Среди участников мероприятия были представители различных видов спорта – спортсмены, тренеры Свердловской области, основатели спортивный школ и секций региона.

Тагир Халилов, чемпион мира по тайскому боксу и инициатор социального проекта «Правильное поколение», который помогает детям из малообеспеченных семей и трудным подросткам реализоваться через спорт, выступил в поддержку озвученных предложений:

- Поддерживаю идею такой карты. В подростковом возрасте именно через спорт можно привлечь правильные мысли. А у детей из малоимущих, многодетных семей больше мотивация. Можно расширить карту не только на тренировки, но и на покупку экипировки. Это тоже немалые затраты.

Также на круглом столе обсудили проблему освещения в СМИ мероприятий и полезной информации о спорте, достижениях и образе жизни российских спортсменов. По мнению участников, этому необходимо уделять больше внимания.

- У наших детей, молодёжи возникает желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, именно когда они видят, как выступают сильнейшие спортсмены страны, – отметил тренер по лёгкой атлетике Владимир Ясников.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Амир Хамитов заявил, что на площадке комитета по спорту неоднократно проговаривал с представителями СМИ, что зрителям важно показывать не только крупные спортивные события, но и материалы о жизни спортсменов. Решением этой проблемы на законодательном уровне Новые люди планируют заняться во время осенней сессии.